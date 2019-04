A stiletto, con tacco largo, con plateau, di design. Ecco i sandali più cool per svettare con stile verso la bella stagione

I cambi di stagione - si sa - sono sempre impegnativi, ma se c’è una cosa che abbiamo imparato in anni e anni di shopping è che nulla può tirarci su come un paio di scarpe nuove. Se poi si tratta di sandali con tacco alto, l’effetto “terapeutico” è assicurato.

Oltre a regalarci qualche centimetro in più, sono l'accessorio perfetto per dare un upgrade immediato al guardaroba, aggiungendo un twist fresco e irresistibile alle nostre mise di primavera.

Dagli intramontabili stiletti ai sandali iper decorati e di design, passando per le versioni più preziose, la bella stagione si prospetta particolarmente ricca di “chicche” ad alto tasso glamour. D’altronde, per ripartire col piede giusto occorre - ça va sans dire - la scarpa giusta!

Lasciatevi tentare dalla nostra selezione e scoprite i sandali con tacco alto più interessanti del momento, da acquistare e sfoggiare subito.

PAULA CADEMARTORI Non passa inosservato il sandalo con tacco alto Juju, declinato in versione pitonata con fibbia gold.

Credits: paulacademartori.com

MIU MIU Bon ton ma non troppo il sandalo con tacco largo e allacciatura slingback impreziosito da perline.

Credits: net-a-porter.com

DAMIANO MARINI Essenziale il sandalo con tacco a stiletto in vernice.

Credits: Courtesy of Press Office

ZARA Tacco e maxi plateau in legno per questo sandalo scamosciato in stile 70s.

Credits: zara.com

FENDI Più che un sandalo, un pezzo di design dal mood assolutamente eclettico.

Credits: net-a-porter.com

OLTRE Intramontabile il sandalo dorato a listini con tacco a spillo.

Credits: oltre.com

SOPHIA WEBSTER Eccentrico e chic il sandalo decorato da una farfalla in tessuto ricamato.

Credits: net-a-porter.com

CARMENS Fa parte della speciale capsule collection “Magic Spring” il sandalo in raso a motivo floreale con tacco e maxi plateau.

Credits: Courtesy of Press Office

JIMMY CHOO Perfetto per dare slancio alle mise più raffinate il sandalo con tacco a stiletto in pelle nera.

Credits: net-a-porter.com

MANFREDI MANARA Iper femminile il sandalo-sabot in nappa con dettagli in passamaneria.

Credits: manfredimanara.com

ELISABETTA FRANCHI Tacco a colonna in vernice per il sandalo in camoscio con cinturino alla caviglia.

Credits: elisabettafranchi.com

CHRISTIAN LOUBOUTIN Sandalo con lacci in tessuto vichy e tacco a spillo.

Credits: net-a-porter.com