Esagerati e super glam, i sandali con plateau sono un alleato prezioso su tanti look: ecco le varianti must have di stagione

Guadagnare molti (in certi casi anche moltissimi!) centimetri in altezza e slanciare la silhouette può andare di pari passo con la comodità?

Con i sandali con plateau la risposta è sì!

Più che un accessorio, si tratta di un vero e proprio "escamotage" che consente di svettare ad alta quota senza distruggere i nostri poveri piedi.

In particolare sono i modelli con tacco grosso a ottenere maggiori consensi da parte del pubblico femminile.

Le varianti per l'estate 2019 sono davvero tante e assecondano i gusti e le esigenze di stile più diverse.

In pelle, in suede, in raso, in velluto. A tinta unita o declinati su fantasie evergreen come le righe, i quadretti check o i fiori.

E ancora: argento, oro e con glitter luccicanti per la sera e le occasioni speciali.

Scegliete i vostri preferiti e sfoggiateli praticamente su tutto!





Sandali in suede e pelle con fibbia dorata CHLOÉ

Credits: net-a-porter.com





Sandali in velluto con listini incrociati GIANVITO ROSSI

Credits: mytheresa.com





A fiori CARMENS

Credits: carmens.it





A righe con tacco a spillo AQUAZZURA

Credits: net-a-porter.com





Sandali stampa check PRADA

Credits: net-a-porter.com





Sandali in pelle stampa cocco JIMMY CHOO

Credits: net-a-porter.com





Sandali con plateau e tacco in sughero PRIMARK

Credits: primark.com





Sandali in vernice con cinturino alla caviglia SERGIO ROSSI

Credits: sergiorossi.com





Sandali in vernice pink SAINT LAURENT

Credits: net-a-porter.com





Sandali in pelle metallizzata TOPSHOP

Credits: topshop.com





Sandali in suede con tacco e inserto pitonato OVYÉ

Credits: ovyeshoponline.com





Sandali silver con plateau e tacco glitter MIU MIU

Credits: net-a-porter.com