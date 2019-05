Volete un paio di sandali d'effetto per l'estate? Sceglieteli silver, non ve ne pentirete



I sandali su cui investire quest'estate (o tradotto: quando il maltempo cesserà di tormentarci)? Noi non abbiamo alcun dubbio. Sono argento e super glamour!

Con plateau, con tacco alto oppure bassi. Ogni modello ha la sua collocazione ideale nei diversi momenti della giornata.

Sì perchè, se pensate di "sfruttarli" soltanto in occasioni particolari o nelle serate speciali, vi sbagliate.

Da qualche stagione infatti i sandali silver sono perfetti per illuminare anche i look daily più cool. Basta saperli portare con disinvoltura e sdrammatizzarli con i capi giusti, come un paio di jeans, ad esempio.

Dalla versione di Asos con tacco midi da sfoggiare all day long a quella firmata NeroGiardini con cinturino alla caviglia e ricamo floreale, passando per i sabot di Zara con tacco grosso specchiato e strass. A ognuna il suo, insomma.

Ecco una selezione dei più belli della primavera-estate 2019.





ALEXACHUNG

Credits: mytheresa.com





& OTHER STORIES

Credits: stories.com





FABIENNE CHAPOT

Credits: fabiennechapot.com





GIANVITO ROSSI

Credits: mytheresa.com





STEVE MADDEN

Credits: stevemadden.com





GIVENCHY

Credits: mytheresa.com





GUESS

Credits: guess.eu





MANGO

Credits: shop.mango.com





NERO GIARDINI

Credits: nerogiardini.it





OSCAR TIYE

Credits: oscartiye.com





ROGER VIVIER

Credits: mytheresa.com





SAINT LAURENT

Credits: ysl.com





SERGIO ROSSI

Credits: sergiorossi.com





TABITHA SIMMONS

Credits: net-a-porter.com





ASOS

Credits: asos.com





TORY BURCH

Credits: toryburch.it





ZARA

Credits: zara.com