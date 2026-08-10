Bikini con balconcino e slip a vita alta, interi con drappeggi o arricciature strategiche: ecco svelati i costumi più chic da avere a 50 anni.

L’estate sta entrando nel vivo, le ferie sono sempre più vicine e questo significa che è arrivato il momento di far spazio nell’armadio a qualche nuovo costume da infilare nella valigia delle vacanze.

Voi siete team intero o team bikini? Qualunque siano le vostre preferenze in merito, ora che stanno iniziando i saldi avete l’occasione perfetta per rinnovare il vostro guardaroba per la spiaggia.

E se vi state chiedendo quali sono i costumi da avere a 50 anni, beh ha risposta è molto semplice: non esistono dei modelli giusti in assoluto ma solo quelli che vi fanno davvero sentire bene.

***Come vestirsi bene a 50 anni: i capi e gli accessori da puntare per uno stile fresco e raffinato***

In circolazione si trovano facilmente costumi studiati per valorizzare la silhouette, mettere in risalto particolari zone del corpo e camuffare i piccoli difetti grazie a tagli strategici, drappeggi e arricciature ad hoc. Ma la cosa più importante resta un’altra: riuscire a trovarne uno con cui sentirsi completamente a proprio agio.

Quali costumi scegliere a 50 anni?

Chi non vuole rinunciare alla praticità dei due pezzi (o sogna una tintarella perfetta) può orientarsi sui bikini con top con ferretto o a balconcino e slip a vita alta: sono infatti l’opzione perfetta per chi vuole sostenere bene il décolleté o nascondere un po' di pancetta.

Per un look da spiaggia più elegante, invece, basta puntare sui costumi interi, meglio ancora se drappeggiati, con le spalline regolabili o allacciati sul collo: la soluzione ideale per chi vuole esaltare le forme o cerca un pezzo "furbo" da indossare sul lettino e da sfruttare, al posto di top e t-shirt, anche lontano dal bagnasciuga.

I più belli da sfoggiare quest’estate? Ecco alcuni dei nostri preferiti.

I costumi da bagno perfetti per donne over 50

YAMAMAY Costume intero drappeggiato con le coppe estraibili

Credits: yamamay.com

CALZEDONIA Bikini bicolor con ricamo a contrasto

Credits: calzedonia.com

GOLDEN POINT Costume intero a stampa florale allacciato sul collo

Credits: goldenpoint.com

ERES Bikini con ferretto e pince sul seno e slip a vita alta

Credits: eresparis.com

TRIUMPH Costume intero nero con le coppe imbottite

Credits: it.triumph.com

ZIMMERMANN Bikini a balconcino con slip a vita alta

Credits: zimmermann.com

AGUA BY AGUA BENDITA Costume intero a fiori

Credits: net-a-porter.com

Foto: GettyImage