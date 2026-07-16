Alti o bassi, in versione lace-up o con il cinturino alla caviglia: i sandali in stile boho sono la grande rivelazione dell’estate! Scoprite i modelli più cool in circolazione nella nostra gallery.

Nella lunga lista di sandali di tendenza dell’estate 2026 spiccano infradito con il tacco, zeppe slim e altri modelli dal design semplice ed essenziale, ma non temete: in questa stagione potete fare spazio nella scarpiera anche a proposte ben più estrose e colorate.

Un esempio? I sandali in stile boho, quei modelli ricchi di dettagli, intrecci e applicazioni dal gusto bohémien che da un paio di mesi a questa parte spopolano nelle collezioni di grandi e piccoli brand.

Amatissimi dalle trend setter, li abbiamo visti in spiaggia, abbinati semplicemente a top e shorts in denim con l’orlo sfrangiato, ma anche in città, indossati con abiti in crochet o dai tessuti svolazzanti.

***Il capo su cui scommettere questa primavera? Le trend setter non hanno dubbi: sono questi pantaloni!***

E una cosa è certa: sono loro le calzature ideali per costruire look estivi dall’allure femminile e disinvolta, un po’ diversi dal solito.

Quello che possiamo dirvi è che a spopolare praticamente dappertutto sono soprattutto i modelli rasoterra, con lacci e stringhe da annodare alla caviglia, impreziositi da frange, borchie e pietre colorate.

Ma non mancano neanche sandali con i tacchi alti o con la zeppa: quelli realizzati in pelle scamosciata, meglio ancora se declinati in colori caldi e avvolgenti, come il marrone, il sabbia o il mattone, sono la scelta giusta per dare un tocco boho agli outfit estivi ed esaltare al tempo stesso la silhouette.

Vi state chiedendo quali aggiungere subito alla shopping list? Ecco alcuni dei nostri preferiti!

Sandali in stile boho: 7 modelli da puntare quest'estate

ISABEL MARANT Sandali in pelle con le perline colorate

Credits: mytheresa.com



H&M Sandali lace-up scamosciati con le frange

Credits: 2.hm.com

STUART WEITZMAN Sandali flat con i lacci alla caviglia

Credits: farfetch.com

ETRO Sandali platform in suede

Credits: etro.com

JEFFREY CAMPBELL Sandalo con tacco alto con dettaglio gioiello.



Credits: jeffreycampbellshoes.it

PULL&BEAR Sandali bassi con le perline

Credits: pullandbear.com

PARFOIS Sandali flat con le borchie

Credits: parfois.com

JIMMY CHOO Sandali in suede con dettaglio sferico

Credits: mytheresa.com

Foto: GettyImage