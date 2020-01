Da suggerire alla vostra dolce metà ma anche da regalarsi da sole, perché no!

San Valentino chiama, la moda risponde! Con una serie di capi e accessori studiati per portare un tocco di stile anche nel giorno della Festa degli Innamorati.

Sono moltissimi infatti i brand che hanno realizzato capsule collection ad hoc con fashion must che strizzano l'occhio al romanticismo.

Cuori, frasi d'amore e naturalmente il colore che meglio rappresenta la passione: il rosso, of course! Pullover e felpe cool, borse e scarpe per tutti i gusti, occhiali da sole, lingerie, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Una lista di pezzi da regalare a chi vogliamo bene, da regalarsi e da sfoggiare il 14 Febbraio per un look favoloso. Ma anche da "segnalare" subito alla nostra dolce metà (che di sicuro brancola ancora nel buio alla ricerca del regalo perfetto!)

Pronte a innamorarvi della nostra selezione?

San Valentino 2020: i regali moda per lei Maglioncino in lana con cuore ALEXA CHUNG su YOOX



Credits: yoox.com

La "Felicia Bag", borsa must have di MANILA GRACE celebra l'amore con un campagna speciale. Protagonista un piccolo e irresistibile barboncino.



Credits: manilagrace.com

Tronchetti STEVE MADDEN su VEEPEE



Credits: veepee.it



La it bag del brand, la "Pegaso Bag", in rosso passione, ETRO



Credits: etro.com

Portachiavi ABBACINO



Credits: abbacino.es

Sneakers ADIDAS ORIGINALS



Credits: adidas.it



Pullover & OTHER STORIES



Credits: stories.com

Body OSEREE



Credits: oseree.com

Tracolla CAFE NOIR



Credits: cafenoir.it



T-shirt SILVIAN HEACH



Credits: silvianheach.com

Completo intimo YAMAMAY



Credits: yamamay.com

Clutch BIANCHI E NARDI 1946



Credits: bianchienardi1946.it



Gonna a portafoglio BOOHOO



Credits: it.boohoo.com

Felpa DESIGUAL



Credits: desigual.com

Blusa FEDERICA TOSI



Credits: federicatosi.it



Ciabattine GIUSEPPE ZANOTTI



Credits: giuseppezanotti.com

Body INTIMISSIMI



Credits: it.intimissimi.com

Occhiali da sole ITALIA INDEPENDENT



Credits: italiaindependent.com



Pochette KIPLING



Credits: kipling.com

La collezione di LOVABLE dedicata a San Valentino



Credits: lovable.it

Borsa a cuore LOEFFLER RANDALL su ZALANDO



Credits: zalando.it



Portachiavi MANDARINA DUCK



Credits: mandarinaduck.com

Pullover MOTIVI



Credits: motivi.com

Tracolline OBAG



Credits: obag.it



Pullover PRADA



Credits: prada.com

Gonna con le frange KOCCA



Credits: kocca.it

Completo intimo PRIMARK



Credits: primark.com



Slingback SERGIO ROSSI



Credits: sergiorossi.com

Slingback RENE CAOVILLA



Credits: renecaovilla.com

Completo intimo TEZENIS



Credits: tezenis.com



Zainetto THE BRIDGE



Credits: thebridge.it

Sabot cut-out PELLICO



Credits: pellico.net

Camicia con cuori TOPSHOP



Credits: topshop.com



Babydoll e slip TWINSET U&B



Credits: twinset.com

Borsa ZANELLATO



Credits: zanellato.com

Infradito con cuore IPANEMA



Credits: ipanemaitalia.it



