La stagione dei saldi invernali è ormai alle porte: ecco qualche consiglio di shopping da tenere a mente e i pezzi più cool da aggiungere subito in wishlist

Nemmeno il tempo di finire l'ultima fetta di panettone che è già tempo di...un po' di shopping! No, non shopping qualsiasi, bensì il più vantaggioso possibile grazie agli sconti e alle promozioni che bramiamo da un bel po' (e che molti shop online tra l'altro hanno iniziato a fare già da tempo!).

Ebbene sì, l'attesa è quasi finita: giovedì 5 Gennaio, nella maggior parte delle regioni italiane, partiranno ufficialmente i saldi invernali. L'occasione che stavamo aspettando per toglierci qualche sfizio fashion più "a cuor leggero", diciamo, comprando un pezzo iconico che desideriamo da tanto tempo. Oppure per fare una pazzia e acquistare quel capo super "modah" che, a prezzo pieno, forse non ci sogneremmo nemmeno di prendere in considerazione.

A tal proposito ci permettiamo di darvi però un paio di "tips" da tenere a mente: un conto è approfittare dei saldi per pagare meno qualcosa che vogliamo/che ci piace molto. Altro conto invece è farsi prendere dall'entusiasmo dei prezzi ribassati per comprare cose a caso che non metteremmo mai giusto per il gusto di acquistare qualcosa. Occorre quindi ponderare bene e riflettere su quali capi potrebbero dare effettivamente un twist al nostro look e quali invece finirebbero sotto a una pila di vestiti in fondo all'armadio! Anche per questo motivo giocare un po' d'anticipo e prepararsi una wish list più "consapevole" ci aiuterà a comprare decisamente meglio.

Fatte queste doverose premesse, abbiamo preparato una lista di must have dell'inverno che, a parer nostro, varrebbe davvero la pena prendere in considerazione durante i saldi. Dalla pelliccia sintetica super glam, al classico e intramontabile camel coat. Dalla gonna midi in satin, perfetta sia con un pullover chunky che con una blusa elegante, ai pantaloni di pelle pronti a portare un tocco grintoso ai vostri outfit.

E ancora un abito in velluto, un piumino lungo e oversize proprio come vuole il trend del momento, un caban passe-partout, dei jeans straight fit e un bel vestito in maglia a coste. Insomma tutti gli ingredienti giusti per costruire tanti look ad alto tasso glamour. Lasciatevi ispirare!

Cappotto in pelliccia sintetica ZARA

Credits: zara.com

Blusa elegante in raso POMANDERE

Credits: pomandere.com

Pantaloni di pelle H&M

Credits: hm.com

Camel coat MASSIMO DUTTI su Zalando

Credits: zalando.it

Maglione con fiocchi di strass KATE SPADE

Credits: eu.katespade.com

Jeans straight a vita alta SISLEY

Credits: it.sisley.com

Piumino lungo oversize ARKET

Credits: arket.com

Blusa in pizzo bianco MANGO

Credits: shop.mango.com

Pencil skirt di paillettes WEEKEND MAX MARA

Credits: it.weekendmaxmara.com

Mini dress in velluto SANDRO PARIS

Credits: it.sandro-paris.com

Pullover oversize & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Gonna midi in satin PATRIZIA PEPE

Credits: patriziapepe.com

Caban grigio melange COS

Credits: cosstores.com

Abito chemisier in maglia WEILI ZHENG

Credits: weilizheng.com