Un "lusso tranquillo" senza loghi ed eccessi. Ecco i segreti del trend moda del momento.

In principio furono le gemelle Olsen con il loro marchio The Row, poi è arrivata Victoria Beckham con i suoi look solo posh giocati su pezzi dalle linee pulite e minimali, infine, una settimana fa, a portare alla ribalta il trend, è arrivata Gwyneth Paltrow con i suoi (costosissimi) outfit "da tribunale".



Di cosa stiamo parlando? Del quiet luxury, una tendenza che non è certo una novità assoluta nella moda e in passerella, ma che nell'ultimo periodo sta acquistando sempre più visibilità, grazie anche a celeb, serie tv e, come sempre più spesso accade, grazie anche ai social, TikTok compreso.





Quiet Luxury: cos'è?

Come dice il nome stesso si tratta di un trend basato su un concetto di "lusso tranquillo", ovvero non "forzato" od ostentato. Dimenticate i maxi loghi, concentratevi su capi realizzati in materiali pregiatissimi e da manifatture di altissima qualità. Immaginate un'estetica raffinata sì ma discreta, tutto il contrario dell'appariscenza, giocata su una palette di toni neutri dove a dominare sono il bianco, il beige e tutte le sfumature possibili in mezzo, oltre ai classici nero e blu.



Avete presente i look di Sienna Miller nella serie Anatomy of a Scandal o quelli di Naomi Watts in The Watcher? Ecco siete sulla strada giusta! Avete presente le Kasdashian? Ecco, esattamente dalla parte opposta!





Quiet Luxury: i brand must have





Lo stile quiet luxury è "sussurato" e, come direbbero le nostre nonne, "fine". Non urla ma, già a una prima un'occhiata si capisce che costa - e anche tanto.



Tra i brand di riferimento di questo stile spiccano molti marchi italiani come Brunello Cucinelli, Bottega Veneta, Loro Piana, Max Mara; ad accomunarli, l'utilizzo di materie di altissima qualità, un savoire fair invidiabile costruito su un mix di sapiente artigianalità e metodologie innovative, oltre a un'estetica pulita, elegante e signorile.



All'estero il trend è centrale per marchi molto cool al momento come Khaite, Gabriela Hearst o Peter Do, oppure pensate all'hype per i pezzi di Céline all'epoca della guida di Phoebe Philo.









Quiet Luxury: le star che lo indossano





Come sempre lo zampino delle celeb è fondamentale. L'ultima, in ordine di tempo, è stata Gwyneth Paltrow! L'attrice e fondatrice della piattaforma Goop ha preso parte ad alcune udienze in tribunale la settimana scorsa. Oltre alla marea di meme nati a seguito degli scatti e delle riprese della Paltrow, a non passare inosservati sono stati i suoi costosissimi outfit: tutti perfettamente adeguati all'occasione, ma con quell'innegabile pizzico di eleganza e stile in più: cardigan in morbido cashmere, cappotti dal taglio sartoriale, un completo in lana spazzolata grigio, la camicetta con fiocco al collo, tutti capi iconici dell'eleganza più classica che hanno esaltato il pubblico dei social e trasformato l'aula del tribunale in una vera passerella.





Ma non è certo l'unica in giro a portare alto il vessillo del #quiteluxury... A parte le gemelle Olsen, che con il loro marchio The Row hanno fatto da apripista alla tendenza, sdoganandolo tra i più giovani, annoveriamo anche Kendall Jenner, spesso paparazzata con look miniml chic di tutto rispetto: slipdress in seta, camicie over indossate con pantaloni dal taglio sartoriale, con tshirt bianche in cotone organico e sostenibile... il tutto a trasmettere l'essenza di uno stile sofisticato ma anche molto rilassato.





Da qui a TikTok il passo è stato breve: sulla piattaforma pullulano i video a tema che insegnano come ricostruire un perfetto #quietluxurylook, i brand da acquistare, le icone di riferimento o anche solo come sembrare vestita in maniera chic e costosa (ma senza spendere una fortuna).







Quiet luxury: i capi must have





Partiamo dai fondamentali: lo stile quite luxury, almeno quello vero, prevede che si scelgano capi di alta qualità ed eccellente fattura, pertanto non ci si può aspettare che il prezzo sia basso.

Come si diceva tempo fa, "chi più spende meglio spende", o anche "acquistare meno ma meglio", insomma, questo tipo di look è l'antitesi di quello a cui ci ha nel tempo abituato il fast fashion, ovvero all'acquisto, spesso compulsivo, di capi di tendenza ma a poco prezzo.



Ora, sappiamo bene che non è qualcosa alla portata di tutti spendere migliaia di euro l'anno per vestiti e accessori, ma se volessimo ispirarci all'estetica trasmessa dal quite luxury, potremmo comunque ricreare quel tipo di outfit senza indebitarci alla stregua di un mutuo trentennale.



Come? Cercando comunque capi ben fatti ma di qualità, caratterizzati da tagli e forme più classiche e lontani dalle mode che durano una stagione, oppure sbirciando nel mondo del vintage o second hand, dove spesso e volentieri si trovano piccole "chicche" (un giro su Vestiare Collective, Lampoo o anche solo su Vinted può dare grandi soddisfazioni).



I capi iconici su cui puntare ( e investire) se volete ricreare un mini guardaroba quite luxury?

Blazer dal taglio impeccabile, meglio se in lana o fresco lana per le mezze stagioni

Camicia bianca maschile

Pantaloni sartoriali, meglio se a palazzo e a vita alta

Cappotto di ottima qualità, da scegliere in un colore neutro e basic (nero, cammello, panna, blu navy o grigio)

Maglieria: ok a cardigan, polo con colletto o dolcevita - fondamentale guardare l'etichetta: la composizione deve essere per lo più di fibre naturali.

Stivaletti, ballerine o mocassini, tutti in pelle liscia.

Capitolo borse: ok a tote bag dalle forme squadrate, rigorosamente in pelle. Bene anche a tracolle dalle forme compatte. Importante: no a maxi loghi!