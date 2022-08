Una selezione di capi e accessori passepartout sui cui vale la pena investire per costruire look pratici e chic senza impegnarsi troppo.

Il segreto per vestire bene ed essere chic senza troppi sforzi? Non serve certo un guardaroba pieno zeppo di vestiti per riuscirci, anzi è esattamente il contrario!

Ciò che conta davvero non è il numero di capi che abbiamo nell’armadio. A fare la differenza è il modo in cui decidiamo di abbinarli.

Certo, ogni tanto può capitare di farsi prendere un po’ la mano con lo shopping, ma l’importante è cercare di investire sui pezzi giusti.

Come ci insegnano le più grandi icone di stile, bastano giusto un paio di capi e accessori, da mixare e remixare tra loro, per riuscire a sfoggiare ogni giorno look semplici, versatili e super raffinati.



Quali sono i pezzi must di un guardaroba effortless chic?

Ad avere la priorità, quei capi senza tempo che, a differenza delle tendenze mordi e fuggi, non passano mai di moda e sembrano essere immuni al passare delle stagioni.

Little black dress, jeans, camicia bianca, gonna midi e pantaloni a sigaretta sono alcuni di quei pezzi chiave del guardaroba che si prestano a tante diverse interpretazioni e che si meritano un posto in cima alle vostre wishlist.

Insieme a scarpe e borse dai colori neutri e a gioielli dallo stile minimal. E a capispalla passepartout, come trench e blazer, indispensabili quando le temperature cominciano a scendere.



Importante: un capo ben fatto e composto da tessuti e materiali di buona qualità ha una vita molto più lunga e duratura. Sarà anche banale e scontato dirlo ma occhio sempre alla composizione di ciò che acquistate e fate attenzione a come curate i vostri vestiti: occhio alle etichette e alle indicazioni di lavaggio!

Intanto, i nostri preferiti, li trovate nella selezione a seguire!



MAX MARA Trench in gabardina di misto cotone con patta antivento e mantellina anti pioggia

Credits: it.maxmara.com

JIL SANDER Camicia a maniche lunghe in popeline di cotone con monogramma ricamato

Credits: jilsander.com

LOEWE Jeans slim fit a vita alta

Credits: mytheresa.com

AEYDE Ballerine a punta in pelle beige

Credits: aeyde.com

COCCINELLE Mini baguette in pelle rossa, da portare a spalla o a tracolla

Credits: coccinelle.com

ASCENO Abito sottoveste in raso di seta

Credits: mytheresa.com

PETIT BATEAU T-shirt in cotone a righe

Credits: petit-bateau.it

P.A.R.O.S.H. Gonna midi blu plissettata

Credits: farfetch.com

CONVERSE Chuck Taylor All Star Classic, le iconiche sneakers basse in tela

Credits: converse.com

RAY-BAN Original Wayfarer, gli occhiali da sole con montatura in acetato nero e lenti verdi

Credits: ray-ban.com

BLAZÉ MILANO Blazer doppiopetto color pesca

Credits: blaze-milano.com

COS Abito midi in jersey nero a manica corta

Credits: cosstores.com

PANDORA Collana in argento Sterling 925 con charm

Credits: it.pandora.net

FRENZ LAUER Borsa a tracolla in pelle color tan

Credits: frenzlauer.com