Tutte presenti? Preparatevi a salire in cattedra perché questa volta le prof sarete esclusivamente voi. In che cosa? Ovviamente in materia stile!



Ammettetelo, già da diverse stagioni lo stile preppy vi ha letteralmente stregato ma non avete la minima idea da dove iniziare per realizzare un look a prova d’esame? Partiamo dalle basi e facciamo un veloce "ripasso"!

Nato negli anni 70, il termine preppy deriva da “pre-school”, ovvero fa riferimento alle scuole preparatorie private per il college. E proprio da loro - e dalle classiche uniformi - trae ispirazione.

Per replicare un perfetto preppy look ecco si parte dai tessuti: di rigore materiali come tweed e tartan o più in generale il classico "scozzese".

I pantaloni? Assolutamente modello chino da indossare con maglioncini a scollo tondo o “V”, meglio se con trecce, righe, losanghe e stemmi araldici.

Sì alle giacche in velluto a costine dal taglio finemente sartoriale e con toppe sui gomiti.



La massima espressione preppy? La cravatta o fiocco da indossare con la camicia abbinata a una mini a pieghe. Infine, per un tocco ancora più “brit” vi consigliamo come scarpe un paio di stringate o mocassini, of course.

Manca qualcosa all’appello? Di seguito troverete 12 must in tema preppy per un look da 10 e lode!





LANACAPRINA Giacca blu con tasche over sul davanti.

Credits: lanacaprina.it

BURBERRY Minigonna in tessuto tartan.

Credits: mytheresa.com

CALZEDONIA Calze nere longhette in microfibra.

Credits: it.calzedonia.com

KOCCA Abito plissé blu royal con bottoni a vista sul davanti.

Credits: kocca.it

SANDRO PARIS Cardigan oversize con rifiniture a righe bianche e rosse.

Credits: it.sandro-paris.com

THE BRIDGE Zaino in pelle con chiusura davanti e tasche laterali.

Credits: thebridge.it

TOMMY HILFIGER Pullover a righe con collo alto e logo in evidenza.

Credits: it.tommy.com





SEBAGO Mocassino in pelle testa di moro con fibbia.

Credits: sebago.com

THOM BROWNE Bomber blu navy guarnito con fiocchi e bottoni dorati.

Credits: thombrowne.com

ZARA Camicia bianca con fiocco e volants.

Credits: zara.com

PENNY BLACK Messenger bag con nastro a righe.

Credits: it.pennyblack.com

VALENTINO Abito bianco svasato con fiocco over sulla spalla.

Credits: valentino.com