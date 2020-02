Miuccia Prada celebra il pluralismo e la complessità delle identità femminili con una collezione carica di citazioni e riferimenti.

Milano Moda Donna, secondo giorno. Uno degli show più attesi della giornata - e a dirla tutta, dell'intera fashion week - va in scena al numero 2 di Largo Isarco. Gli occhi sono tutti puntati sull'arena psichedelica allestita nello spazio Deposito, sala multifunzionale e set della sfilata Prada Autunno-Inverno 2020 all'interno del complesso dell’omonima Fondazione.

A inaugurare la passerella - un ambiente speculare delineato da distorsioni grafiche e sovrastato da una statua stilizzata ritraente l'Atlante Farnese - sono una serie di eclettiche power women in giacca - o cappotto - doppiopetto e gonna a frange.

Miuccia Prada si lancia in un raffinato gioco citazionista in cui l'estetica yuppie incontra il glamour anni '20 e l'universo sportivo si lascia contaminare da delicate trasparenze. La sua è una «riflessione sulla forza delle donne, un accento sull'autorità innata che si ritrova in ciò che è intrinsecamente femminile».

Testimonianza ne sono i capispalla imbottiti da cui spuntano cravatte a tinta unita, i dress impalpabili con pettorina ricamata indossati con giacche dalle spalle importanti, i maxi gilet in montone declinati in nuance leziose.

«L'abbigliamento rispecchia il pluralismo e la complessità delle identità femminili, di donne che incarnano in un unico momento molteplici idee del sé» ha spiegato la stilista. «Sfidando ogni semplicistica categorizzazione, riflettono il rapporto sempre fluttuante delle donne con la propria identità».

I colori sono estremi e spaziano dall'austera scala dei grigi ai toni saturi del fucsia, del rosso scarlatto, del blu elettrico, sottolineando la tattilità delle texture e il dinamismo delle silhouette.

Prada: le borse e gli accessori Autunno-Inverno 2020-21

Focus sugli accessori, che in questo contesto assumono il ruolo di «meccanismi di auto-rappresentazione femminile». Le minaudières, compatte e geometriche, si portano a mo' di cintura , ciondolo o bracciale sostituendo i bijoux, mentre le inconfondibili tote bag si vestono di colore.

A completare la poliedrica «uniforme di bellezza» celebrata dalla collezione, le calzature: si va dalle décolleté a punta quadrata con cinturino a contrasto e tacco kitten (da mettere in wishlist sin da ora) agli stivaletti da motociclista, passando per combat boots con alta suola a carrarmato e sandali a fascia con tacco grosso.

Ph. credits: Getty Images/Press Office