Micro o macro, la stampa a pois è un must della nuova stagione: ecco i capi e gli accessori da scegliere.





Il pattern a cui non potrete resistere in primavera? Non c'è alcun dubbio: sono i pois!

La fantasia rétro per eccellenza, capace di regalare un tocco speciale anche agli outfit più basic, è tornata alla ribalta nel guardaroba della bella stagione.

Micro o macro, in bianco e nero o a colori, dal contrasto deciso o più delicato e soft: le alternative su cui orientarsi sono davvero tante e dipendono esclusivamente dalle vostre preferenze.

Le più coraggiose possono anche osare con un total look stiloso, mentre chi non vuole attirare troppe attenzioni su di sè, può tranquillamente "cavalcare il trend" ma in maniera più pacata, magari preferendo un solo capo o un accessorio stiloso.

Ecco qualche idea da prendere in considerazione per uno shopping mirato.





Chemisier annodato in vita & OTHER STORIES

Abito midi di seta STINE GOYA

Top con ruches MICHAEL KORS COLLECTION

Pencil skirt REJINA PYO

Blusa con abbottonatura laterale MANGO

Gonna a trapezio con bottoni FAITHFULL THE BRAND

Slingback con fiocco GANNI

Giacca lunga MANILA GRACE

Blusa morbida ZARA

Tracolla con applique floreale OSCAR DE LA RENTA

Abito midi POLO RALPH LAUREN

Camicia EQUIPMENT

Pantaloni a palazzo MOTHER OF PEARL

Abito corto con spilla gioiello TWINSET Milano

Minidress ZIMMERMANN

