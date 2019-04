Elegante, romantico e super versatile: il plissé ormai è entrato nei nostri cuori e nei nostri armadi! Forse perché dona un particolare effetto tridimensionale a capi e accessori e un appeal più brioso e moderno a tutta la silhouette. Ma come indossarlo? Ovviamente in base al proprio stile…

Dalle gonne agli abiti lunghi, ma anche su bluse leggere e pants flare, con un capo plissettato il look prende subito la giusta piega!

Per le fashion addicted più romantiche e sofisticate consigliamo di abbinare tonalità delicate e ultrafemminili come il malva, il rosa antico, il beige, il taupe.

Se invece puntate a un look più avveniristico o futurista provate a dare maggiore risalto al ritmo delle pieghe e mixate tessuti iridescenti, laminati, dalle nuance metalliche per un effetto più scultoreo, formale e à plomb.

Immancabile nel guardaroba di ogni donna un capo plissé è perfetto da sfoggiare in ogni occasione: dalla cerimonia (l'ideale per il look da invitata "modello"), all’ufficio fino al tempo libero.

Ecco la nostra selezione di must have plissé a portata di click!





FALCONERI Gonna plissé in tessuto dorato.

Credits: it.falconeri.com

FIORELLA RUBINO Pantalone a palazzo color senape.

Credits: fiorellarubino.com

LIU JO Mini abito a pieghe ornato da deliziosi volant.

Credits: liujo.com

LOEFFLER RANDALL Mules con tacco squadrato in pelle lavorata.

Credits: net-à-porter.com

MARELLA Abito con scollo a V stretto in vita da cintura ton sur ton.

Credits: it.marella.com

MAX MARA Maxi bag realizzata in elegante tessuto a pieghe.

Credits: it.maxmara.com

MONCLER GENIUS Gonna asimmetrica in tessuto plissé stampato.

Credits: 24sevres.com

OFF-WHITE Gonna bi-color in bianco e nero.

Credits: modaoperandi.com

PHILOSOPHY BY LORENZO SERAFINI Camicia rosso ciliegia in chiffon di seta.

Credits: mytheresa.com

ROCHAS Camicia verde acqua con fiocco.

Credits: farfetch.com

ZARA Abito rosso con scollo a V in tessuto plissé.

Credits: zara.com