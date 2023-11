Le gonne a pieghe rimangono le regine indiscusse anche per questa stagione: ecco 10 modelli su cui puntare a occhi chiusi

Perfette in tutte le stagioni e in tantissime occasioni diverse, le gonne a pieghe non ci abbandonano davvero mai e si (ri)confermano anche quest'anno il capo jolly che tutte dovremmo avere nel guardaroba.

Facili da abbinare, comode da indossare e declinate in un'infinità di versioni e colori diversi per accontentare le esigenze di stile e i gusti più disparati.

In poche parole non vi resta che correre ad acquistare la gonna plissettata più adatta a voi e mixarla con...TUTTO! Vedrete che sarà la scelta più azzeccata in tantissime situazioni diverse, provare per credere.

Quest'autunno via libera alle tonalità neutre che fanno da passe-partout ma anche a nuance intense come il bordeaux, il grigio o il marrone (alias, l'alternativa perfetta al nero). In pelle, in denim o in raso, lunghe, midi o corte, ce n'è per tutti i gusti.

Siete alla ricerca di gonne a pieghe bellissime da inserire nel vostro dress code autunnale?

Ecco 10 modelli che vi faranno innamorare a prima vista!

Gonna gessata in grigio di ZARA.

Credits: zara.com

Gonna con cerniera laterale in grigio scuro di MANGO.

Credits: shop.mango.com

Asimmetrica e con fibbia laterale in vita di STRADIVARIUS.

Credits: stradivarius.com

Gonna plissettata in beige di COS.

Credits: cos.com

Minigonna beige, svasata a pieghe di H&M.

Credits: hm.com

Gonna effetto seta plissettata e con passanti per cintura in vita di PRADA.

Credits: prada.com

Gonna a pieghe con elastico in vita di ASPESI.

Credits: aspesi.com

Gonna lunga, a pieghe ed in similpelle bordeaux di BOSS.

Credits: zalando.it

Gonna midi di jeans e a pieghe di TOMMY HILFIGER.

Credits: it.tommy.com

Gonna lunga plissettata e con elastico in vita di SEZANE.

Credits: sezane.com

A cura di Elisa Pietrosanti