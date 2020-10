Ecco i piumini extra light perfetti per l'autunno. Per un concentrato (leggerissimo) di stile, di glamour e di tante coccole calde

Il protagonista di questo autunno? Lui, lui e ancora lui: il piumino extra light! Un capo chiave che non può mancare all’appello, adesso che le temperature si sono abbassate. Ma anche per il dopo: in inverno inoltrato il piumino 100 gr non va in letargo, anzi! Si indossa sotto il cappotto et voilà: ecco la seconda vita del piumino ultra light.

Tra le tendenze più hot - nonostante il freddo - di stagione, c’è il piumino gilet. Consacrato a key piece da Chiara Ferragni che ha indossato il modello Borneo-VRS di Moorer per una sessione di shopping molto stylish, il piumino smanicato è diventato un must irrinunciabile.

Credits: Moorer

Da quello trapuntato a boudin in morbido velluto rasato misto seta fino a quelli in ecopiuma dal taglio stretch iper contemporaneo, il gilet può essere la risposta giusta.

Altrimenti si può optare per il classico piumino cropped oppure per quello più lungo (perfetto anche come anti-vento).

Con cappuccio se volete una protezione da freddo e intemperie totale, senza cappuccio per una vestibilità più elegante e non troppo sporty-casual.

Volete meno urban style e più glamour? Puntate sul trend di stagione dei piumini gioiello, con inserti in perle e cristalli! Sarete impeccabilmente chic, provare per credere.



Un’altra tendenza? Il piumino fatto a blazer. Finalmente un modello che mette d’accordo tutti, soddisfando perfino quei le anime più vintage-chic che non amavano questo capospalla per la sua essenza troppo sportiva e l’effetto infagottato. E invece? Basta un taglio da giacca “manlike”, con cintura in vita per aumentare il risultato avvitato!

Ora siete confuse, lo sappiamo. Li vorreste tutti e non sapete decidere se prenderlo smanicato come Chiara, a blazer, con il cappuccio oppure con le perle o con le rouches applicate.

Per aiutarvi a scegliere, abbiamo selezionato i 18 modelli di piumino più wow di oggi. Guardateli tutti e non vi preoccupate: sarà lui a scegliere voi. Fidatevi. Di noi ma anche di lui…

B. P. D. - BE PROUD OF THIS DRESS Piumino cropped senza cappuccio.

Credits: B. P. D.

BRUNELLO CUCINELLI Giacca piumino con cintura.

Credits: Mytheresa

CANADA GOOSE Piumino stretch con cappuccio.

Credits: Mytheresa

COLMAR Piumino con vita diagonale.

Credits: Colmar

EMPORIO ARMANI Piumino con cerniera a zip e cappuccio.

Credits: Emporio Armani

FIORELLA RUBINO Piumino oversize con cappuccio.

Credits: Fiorella Rubino

GEOX Piumino avvitato con cappuccio.

Credits: Geox

GUESS Giacca avvitata con cerniera.

Credits: Guess

H&M Piumino modello blazer monopetto con cintura.

Credits: H&M

LIU JO Piumino corto con perle applicate.

Credits: Liu Jo

MANGO Piumino modello anorak.

Credits: Mango

MARELLA Piumino lungo anti-goccia.

Credits: Marella

MONCLER Cardigan imbottito.

Credits: Moncler

MOORER Piumino smanicato modello Borneo VRS color marine.

Credits: Moorer

OLTRE Piumino longuette con rouches.

Credits: Oltre

SISLEY Giubbotto imbottito.

Credits: Sisley

UNIQLO Piumino smanicato.

Credits: Uniqlo

ZARA Piumino con cerniera a zip e cappuccio.

Credits: Zara