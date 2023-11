Da Rachel Green di Friends a Jules Vaughn di Euphoria: ecco dieci personaggi delle serie tv di cui vorremmo ardentemente il guardaroba



Ci sono serie tv in cui non sono solo la storia e gli intrecci a portare avanti l’interesse del pubblico, ma spesso anche una determinata caratterizzazione estetica e di personalità di uno o più dei suoi protagonisti. In questo caso, delle sue protagoniste. Lo stile per noi non è solo una questione di outfit, ma anche di come viene studiato e portato.

Hanno iniziato Carrie Bradshaw (Sex and The City), Francesca Cacace (La tata), Rachel Green (Friends), Buffy (Buffy l’ammazzavampiri), Brenda Walsh, Kelly Taylor e Donna Martin (Beverly Hills 90210). Hanno proseguito Emily Cooper (Emily in Paris), Sabrina Spellman (Le terrificanti avventure di Sabrina), Jessica Day (New Girl), Grace Fraser (The Undoing), Samantha White (Dear White People), Elizabeth Zott (Lezioni di chimica) e molte altre. Nell’attuale prolificità di serie tv in streaming non c’è che l’imbarazzo della scelta in fatto di look.

Scegliere i dieci personaggi femminili che ci hanno colpito di più con i loro outfit, uniti a uno stile davvero unico, non è stato affatto semplice, ma dopo diversi metti-togli-pensa, questa è la nostra selezione definitiva.

Jules Vaughn - Euphoria

In Euphoria, la serie cult ideata e scritta da Sam Levinson, è difficile trovare qualcuno che non sia anche solo vagamente cool. Beh, sopra tutti però spicca lo stile di Jules Vaughn, interpretata da Hunter Schafer (che non a caso poi è diventata testimonial Prada). Capelli biondissimi sciolti o acconciati in pettinature cyber-punk, occhi truccati in modo spaziale, vestiti strettissimi o super larghi. La costumista Heidi Bivens ha fatto un lavoro davvero incredibile con questo personaggio.

Jean Milburn - Sex Education

Se c’è una signora della tv che sta bene con qualsiasi colore, nonché con qualsiasi accostamento cromatico (comunque sempre impeccabile), quella è Jean Milburn di Sex Education, interpretata dalla splendida Gillian Anderson. Vestiti lunghi e jumpsuit in tinte vivaci sono alla base del suo invidiabile guardaroba. Capelli biondissimi e rossetti sono il tocco in più che usa per dare ai suoi look ancora più carattere. Un personaggio difficile da dimenticare sotto tanti aspetti.

Mickey - LOVE

Quelli di Mickey di LOVE, interpretata da Gillian Jacobs, non sono look impossibili da replicare: gonne corte, t-shirt vintage, salopette, camicie di flanella e stivaletti neri alla caviglia. Il suo stile non è unico, ma il suo personaggio lo rende tale, a partire dalla scelta dei pezzi. Uno degli abbinamenti di Mickey più famosi della prima stagione è costume vintage usato come canottiera, jeans, ciabatte e camicia. Un look un po’ a caso, il cui risultato però è distrattamente sexy. Un po’ come è Mickey.

Stella Bak - The Morning Show

Se l’aveste come collega d’ufficio, la etichettereste come fashionista con stile. Stella Bak, la giovane presidente della sezione online della UBA in The Morning Show, interpretata da Greta Lee, veste con completi Stella McCartney, Eckhaus Latta, LOEWE, giacche sacai, Off-White, Nike, Ganni, pantaloni Marco De Vincenzo e molto altro. È l’amica di cui invidiamo profondamente il guardaroba, sia per cosa contiene sia per come lo indossa. Stella Bak è uno dei personaggi meglio vestiti con pezzi moda recentemente visti in tv.

Miriam 'Midge' Maisel - La fantastica signora Maisel

Vestiti, foulard, borsette rigide, cappelli, maglioncini corti, guanti, perle, rossetti, colore, colore e ancora colore: il guardaroba di Midge Maisel non è il motivo per cui guardare la serie creata da Amy Sherman-Palladino, ma è di sicuro un incentivo in più. Outfit che raccontano molto della sua solare protagonista, sempre pronta a scagliarsi con il sorriso contro le avversità della via, rimanendo fedele a se stessa.

Shoshanna Shapiro - Girls

Nella serie HBO Girls ognuna delle ragazze protagoniste ha uno stile definito e caratterizzante, ma quello di Shoshanna Shapiro, interpretata dalla indimenticabile Zosia Mamet, è il nostro preferito. Nel corso delle sei stagioni di Girls, Shoshanna ha sfoggiato look e acconciature che hanno fatto scuola. Come dimenticare i suoi mini chignon o le trecce? Il suo guardaroba girly, perfetto specchio della sua personalità innocente ma estremamente stravagante, è ricco di gonne corte, mini abiti e scarpe col tacco, sempre coloratissimi. Shoshanna veste come la nostra amica “per bene” di scuola, che però sa sempre stupirti e mai annoiarti.

Villanelle - Killing Eve

Uno dei personaggi femminili che più ci ha intrigato negli ultimi anni di tv streaming è stato quello della psicolabile Villanelle, interpretato da Jodie Comer nella serie Killing Eve, ideata da Sally Gentle e Phoebe Waller-Bridge. Aspetto angelico, ma cuore glaciale, Villanelle è una spietata mercenaria dal guardaroba impeccabile, così particolare e originale che perfino l’agente Eve Polastri (Sara Oh) non può fare a meno di perdere la testa per lei. Che sia nel comfort della propria abitazione o in missione per uccidere, Villanelle non rinuncia mai ai suoi eleganti pigiami in seta e a una valigia in cui mischia sapientemente capi haute couture con pezzi più casual.

Emma Corrin come Diana - The Crown

Tutto lo stile di Diana Spencer, i suoi look più iconici associati a particolari momenti della sua esistenza, sono stati riportati in vita nella serie The Crown (proprio su di lei sarà incentrata anche The Crown 6, su Netflix dal 16 novembre, dove a interpretarla ci sarà una più adulta Elizabeth Debicki). Emma Corrin interpreta Diana nel suo momento di giovinezza, al meglio della sua spensieratezza. Memorabile è la scena di una giovanissima Diana che attraversa sui pattini a rotelle le stanze di Buckingham Palace ascoltando Girls On Film dei Duran Duran con pantalone a quadri rosa e bianco, ma anche la fedele ricostruzione dell’abito delle nozze con Carlo o quelli per le uscite in pubblico. C’è lo stile inconfondibile di Diana dietro tutto ovviamente, ma anche la perfetta interpretazione di Emma Corrin a sostenere un tale lascito.

Denise Robinson - I Robinson

Non so quanti che leggono, se giovani, abbiano visto la serie I Robinson in tv, ma i look che tutti negli anni ’90 hanno provato a emulare senza successo sono quelli di Denise, la secondogenita, interpretata dalla meravigliosa Lisa Bonet. Cappelli o fasce, camice da uomo e pull oversize, pantaloni larghi di fantasie varie erano un must del suo guardaroba. In molti, anche oggi, avrebbero di che prendere ispirazione, anche se lei ci univa un’attitude e una vena sexy che in pochissimi possono vantarsi di avere (per tutti gli altri il rischio “ti sei gettata nell’armadio?” è dietro l’angolo).

Rachel Green - Friends

Rachel Green (Jennifer Aniston) è gli anni ’90, nonché una maestra nel mostrarci come eleganza e casual possano andare pari passo nella creazione dei propri look. Ci ha insegnato come portare la salopette e le minigonne, i mini abiti e le camicie strette slacciate. Se siete finiti a una festa convinte di riuscire a indossare con la sua disinvoltura un tubino senza spalline in jersey, è per colpa di Rachel Green. Se avete comprato una maglia stretta con le spalle scoperte, è per Rachel Green. Anche l’acconciatura scalata che poi avete maledetto con l’umidità è stata colpa di Rachel Green. Se non avete mai visto Friends (ahia) cercatela online e guardate i suoi look, ancora oggi incredibili.