Lady Diana: uno stile che ha fatto storia a 29 anni dalla sua scomparsa
Il 31 agosto 1997, esattamente 29 anni fa, un tragico incidente metteva la parola "fine" a una delle favole moderne più amate e discusse di sempre, quella di Diana Spencer, Principessa del Galles e conosciuta come Lady Diana o, semplicemente, Lady D.
Ancora oggi, rivedendo le immagini della Principessa, proviamo un moto di commozione per quella che di sicuro è stata una delle figure più importanti degli anni 90 per la società inglese ma sicuramente di tutto il XX°esimo secolo.
Oggi, senza quel drammatico 31 agosto 1997, Diana Spencer avrebbe avuto 65 anni.
Difficile immaginarla ai giorni nostri, per noi che la ricordiamo in tutti quegli scatti che hanno fatto, a modo loro, la storia. Anche della moda, certo, perché Diana è stata una vera icona, prima che esistessero le fashion icon, le influencer e le trendsetter, come diciamo ora.
Diana, anche per quanto riguarda lo stile, ha portato una vera "rivoluzione" nel rigido ambiente di corte e non solo: dai look monocolore alle mise sportive, la Principessa di Galles ha saputo costruire nel corso degli anni un'immagine fortemente identitaria e personale.
Dalla prima apparizione in pubblico nel 1981, ogni look sfoggiato ha significato un vero e proprio step nella costruzione della sua immagine. Ogni abbinamento è stato studiato per comunicare, per parlare, anche attraverso l'approccio estetico, dei temi a lei più cari - in primis la lotta contro l'AIDS, specialmente legata ai minori.
Conosciuta per la sua spiccata umanità – è stata bambinaia a Londra per diversi anni prima di lavorare nell’asilo nido Young England -, per il suo carisma timido e, purtroppo, per la tragica fine, ha lasciato un forte segno nell’ambito del costume e della moda.
Per celebrare questo suo senso dello stile, quei suoi look sempre diversi – da un approccio bon ton sfoggiato durante le apparizioni in pubblico, a quello più audace per gli eventi serali (ricordiamo ancora l'iconico Revenge Dress nero indossato dopo l'intervista del Principe Carlo che rivelava la relazione con Camilla Parker Bowles) fino al lato sportivo paparazzato più e più volte -, il 24 febbraio 2017 era stata inaugurata a Kensington Palace, Diana: Her Fashion Story, una mostra dedicata agli abiti "storici" indossati dalla Principessa.
Per raccontarvi meglio l'influenza estetica come vera e propria trendsetter, abbiamo raccolto alcuni tra i suoi look più iconici.
Lady Diana e il suo stile impeccabile
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Ph Credits: Getty Images
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