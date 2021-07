Oggi, 1° luglio 2021, Diana Spencer avrebbe compiuto 60 anni. Grazia.it celebra il suo stile e la sua eleganza

Il 31 agosto 1997 un tragico incidente metteva la parola "fine" a una delle favole moderne più amate e discusse di sempre, quella di Diana Spencer, Principessa del Galles e conosciuta come Lady Diana o, semplicemente, Lady D.

Ancora oggi, rivedendo le immagini della Principessa, proviamo un moto di commozione per quella che di sicuro è stata una delle figure più importanti degli anni 90 per la società inglese ma non solo.

Oggi, senza quel drammatico 31 agosto 1997, Diana Spencer avrebbe compiuto 60 anni.

Difficile immaginarla ai giorni nostri, per noi che la ricordiamo in tutti quegli scatti che hanno fatto, a modo loro, la storia. Anche della moda, certo, perché Diana è stata una vera icona, prima che esistessero le fashion icon, le influencer e le trendsetter, come diciamo ora.

Diana, anche per quanto riguarda lo stile, ha portato una vera "rivoluzione" nel rigido ambiente di corte e non solo: dai look monocolore alle mise sportive, la Principessa di Galles ha saputo costruire nel corso degli anni un'immagine fortemente identitaria e personale.

Dalla prima apparizione in pubblico nel 1981, ogni look sfoggiato ha significato un vero e proprio step nella costruzione della sua immagine. Ogni abbinamento è stato studiato per comunicare, per parlare, anche attraverso l'approccio estetico, dei temi a lei più cari - in primis la lotta contro l'AIDS, specialmente legata ai minori.

Conosciuta per la sua spiccata umanità – è stata bambinaia a Londra per diversi anni prima di lavorare nell’asilo nido Young England -, per il suo carisma timido e, purtroppo, per la tragica fine, ha lasciato un forte segno nell’ambito del costume e della moda.

Per celebrare questo suo senso dello stile, quei suoi look sempre diversi – da un approccio bon ton sfoggiato durante le apparizioni in pubblico, a quello più audace per gli eventi serali (ricordiamo ancora l'iconico Revenge Dress nero indossato dopo l'intervista del Principe Carlo che rivelava la relazione con Camilla Parker Bowles) fino al lato sportivo paparazzato più e più volte -, il 24 febbraio 2017 era stata inaugurata a Kensington Palace, Diana: Her Fashion Story, una mostra dedicata agli abiti "storici" indossati dalla Principessa.

Per raccontarvi meglio l'influenza estetica come vera e propria trendsetter, abbiamo raccolto alcuni tra i suoi look più iconici.

Lady Diana e il suo stile impeccabile 1981 Alla St Paul Cathedral, nel cuore di Londra, il 19 luglio del 1981 Charles e Diana si sposano. L'abito è stato confezionato dal duo creativo di David ed Elizabeth Emanuel.

1983 Un look total pink scelto dalla Principessa per assistere a uno degli eventi ufficiali del primo tour australiano dei coniugi reali.

1985 Tailleur rosso con dettagli bianchi, questa la mise scelta da Diana per l'incontro con Ronald Reagan, Presidente degli Stati Uniti.

1986 Diana indossa un kimono giapponese tradizionale durante la sua prima visita alla città di Kyoto, in Giappone.

1988 Maxi cappello bianco, camicia a righe blu navy e avorio e immancabile sorriso radioso. Questa fotografia è stata scattata durante la visita della Principessa al Footscray Park di Melbourne.

1990 Abito importante per un gala di beneficienza a Washington. L'obiettivo della cena è di sostanziare fondi per i bambini malati di AIDS, una battaglia, questa, a cui la Principessa ha sempre preso parte attivamente.

1990 Giacca rosa con inserti viola intenso per l'incontro con la First Lady Barbara Bush.

1992 La nuance verde smeraldo è una delle preferite della Principessa. Il pendant dalla testa ai piedi, accessori compresi, è un'altra caratteristica che la contraddistingue.



1992 In Egitto, accompagnata da Sheikh Said Saoud, Diana si copre con un velo, cammina a piedi nudi indossando un completo gonna e camicia color verde mela.

1992 Anche durante i suoi viaggi in India Lady D. non trascura mai il suo stile che appare sempre sofisticato e impeccabile.

1992 Durante la visita alla Tamana Arts and Crafts School a New Dehli, la Principessa sceglie nuance pastello (tra le sue preferite), gonna plissé bianca e giacca celeste.

1992 Diana e il Principe Carlo entrano in Chiesa per il funerale del padre di lei, Earl Spencer.

1992 Tesa particolare con inserto di seta color avorio, i dettagli sono sostanziali in ogni look di Diana.

1992 In compagnia del Ministro della salute francese, Bernard Kouchner. L'abito scelto è in velluto nero, con inserti rossi. Molto chic.

1992 Durante il suo viaggio durato sei giorni in Egitto, Diana predilige mise leggere e traspiranti. Chiaramente indossate e abbinate sempre con una certa classe.

1993 Esattamente come la moda dei tempi (siamo all'inizio degli anni 90), la Principessa nel suo tempo libero sfoggia una t-shirt leggermente over, degli occhiali modello Wayfarer e i bermuda, immancabili.





1993 Un incontro con il team disabile di calcio. Diana amava il color block, preferibilmente nella stessa tonalità. In questo caso un tailleur classico verde smeraldo abbinato alle décolleté.

1995 Un altro total pink portato con disinvoltura, l'occasione, in questo caso, è la visita al National Children's Hospital di Tokyo.

1995 La famiglia al completo, Diana è elegantissima: il cappello in stile British e il tailleur bianco con impunture blu navy, indubbiamente le donano molto.

1996 Tubino color viola chiaro, borsa a mano, décolleté chiare, collana e orecchini di perle. Diana è immortalata mentre si dirige al Victor Chang Cardiac Research Institute, a Sidney.

1996 Colori pastello (e una meravigliosa Chanel nera) per la visita a Chicago.

1997 Durante il suo soggiorno a Luanda, in Africa, la Principessa partecipa a un incontro della Croce Rossa britannica.

1997 Tenuta sportiva per la Principessa, che si mostra in gran forma dopo la separazione da Charles. Il pezzo forte del look? La felpa con ricami, ovviamente.

1997 Nella foto è ritratta in compagnia dei soldati SFOR all'aeroporto di Sarajevo, prima di tornare a Londra. Camicia rosa, jeans scuri e mocassini: un abbinamento attualissimo.

Un altro look sfoggiato post allenamento mattutino: come non desiderare quel cappotto rosso?

/ 25 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Ph Credits: Getty Images