Dai modelli casual a quelli più raffinati: se avete una passione per i look army-chic, ecco una mini selezione di pantaloni verde militare che fanno giusto al caso vostro.

L’ultima volta che li abbiamo visti spopolare dappertutto erano i primi anni Duemila e loro svettavano in cima alla lista dei capi army-chic da avere assolutamente nell’armadio.

Oggi i pantaloni verde militare sono tornati a dettare tendenza e sono pronti a vestirci dall’alba al tramonto anche in questa stagione.

***Con la primavera torna il piacere di indossare i pantaloni di lino: ecco i modelli più freschi e chic***

Li avete sempre considerati un capo prettamente invernale? In realtà abbinati ai pezzi e ai colori giusti possono regalare grandi soddisfazioni anche in questo periodo dell’anno.

Non solo cargo pants con tasche e tasconi laterali che da sempre dominano lo street style: questa primavera saranno i benvenuti nel nostro guardaroba anche i modelli più raffinati, a gamba larga, con pince o a palloncino che si possono sfruttare facilmente anche nelle occasioni più formali.

E che vogliate indossarli solo di giorno, con una t-shirt con le scritte e le vostre sneakers preferite, o dare loro una chance anche di sera, con una blusa raffinata e dei sandali con il tacco, di sicuro è questo il momento per mettere gli occhi su qualche nuovo modello da sfoggiare subito.

Se non sapete bene su cosa orientarvi, ecco una mini selezione di proposte da aggiungere subito alla shopping list.

Pantaloni verde militare: i modelli da tenere d'occhio in questa stagione

MAX MARA Pantaloni cargo d’ispirazione workwear

Credits: it.maxmara.com

ASPESI Pantaloni in cotone con chiusura con coulisse

Credits: farfetch.com

RE/DONE Pantaloni dal taglio dritto con pince

Credits: farfetch.com

ARKET Pantaloni a palloncino in cotone

Credits: arket.com

MOTIVI Pantaloni verde militare in misto lino

Credits: motivi.com

STEFANEL Pantaloni wide leg verde militare

Credits: stefanel.com

ZARA Pantaloni cargo a vita media

Credits: zara.com

Foto: GettyImage