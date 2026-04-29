A volte ritornano! I pantaloni verde militare sono uno dei capi più desiderati di questa primavera
L’ultima volta che li abbiamo visti spopolare dappertutto erano i primi anni Duemila e loro svettavano in cima alla lista dei capi army-chic da avere assolutamente nell’armadio.
Oggi i pantaloni verde militare sono tornati a dettare tendenza e sono pronti a vestirci dall’alba al tramonto anche in questa stagione.
***Con la primavera torna il piacere di indossare i pantaloni di lino: ecco i modelli più freschi e chic***
Li avete sempre considerati un capo prettamente invernale? In realtà abbinati ai pezzi e ai colori giusti possono regalare grandi soddisfazioni anche in questo periodo dell’anno.
Non solo cargo pants con tasche e tasconi laterali che da sempre dominano lo street style: questa primavera saranno i benvenuti nel nostro guardaroba anche i modelli più raffinati, a gamba larga, con pince o a palloncino che si possono sfruttare facilmente anche nelle occasioni più formali.
E che vogliate indossarli solo di giorno, con una t-shirt con le scritte e le vostre sneakers preferite, o dare loro una chance anche di sera, con una blusa raffinata e dei sandali con il tacco, di sicuro è questo il momento per mettere gli occhi su qualche nuovo modello da sfoggiare subito.
Se non sapete bene su cosa orientarvi, ecco una mini selezione di proposte da aggiungere subito alla shopping list.
Pantaloni verde militare: i modelli da tenere d'occhio in questa stagione
MAX MARA Pantaloni cargo d’ispirazione workwear
Credits: it.maxmara.com
ASPESI Pantaloni in cotone con chiusura con coulisse
Credits: farfetch.com
RE/DONE Pantaloni dal taglio dritto con pince
Credits: farfetch.com
ARKET Pantaloni a palloncino in cotone
Credits: arket.com
MOTIVI Pantaloni verde militare in misto lino
Credits: motivi.com
STEFANEL Pantaloni wide leg verde militare
Credits: stefanel.com
ZARA Pantaloni cargo a vita media
Credits: zara.com
Foto: GettyImage
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