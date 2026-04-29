Dal tappeto persiano alla moquette, mantenere i tessili di casa puliti non richiede sempre l’intervento di professionisti. Macchie di vino, fango o polvere possono essere eliminate con soluzioni semplici e prodotti già presenti in casa. In questa guida scoprite 9 trucchi efficaci per pulire tappeti in lana, fibre delicate e moquette, senza rovinarli e risparmiando tempo e denaro.

Un bicchiere di vino rosso rovesciato sul tappeto del salotto, le impronte di fango dopo la corsa del cane, le briciole sotto il tavolino. Il tappeto raccoglie tutto, ma ci pensate solo quando compaiono macchie e aloni.

Prima di chiamare una ditta specializzata, spesso bastano prodotti che avete già in casa. Con qualche accortezza e i metodi giusti potete lavare i tappeti in casa senza rovinarli, adattando il trattamento al materiale.

Prima di iniziare: materiale, etichetta e preparazione

Il primo passo è capire che tappeto avete sotto i piedi. Lana, cotone, sintetici come poliestere e polipropilene, fibre naturali tipo sisal o juta, tappeti persiani in lana o seta, moquette: ognuno reagisce in modo diverso a acqua, calore e detergenti.

Controllate l'etichetta sul retro: indica se il tappeto sopporta la lavatrice, la temperatura massima e gli eventuali divieti di lavaggio a umido. Prima di usare qualsiasi rimedio casalingo aspirate bene, fronte e retro, per eliminare polvere e briciole. Poi fate sempre un test in un angolo nascosto, per verificare che colori e fibre non si rovinino.

I 9 rimedi casalinghi per lavare i tappeti

Una volta preparato il tappeto, potete passare all'azione. Qui trovate i 9 metodi casalinghi più utili, con le indicazioni sui materiali su cui usarli o evitarli.

Acqua calda: per macchie fresche idrosolubili, come bevande chiare o fango leggero, tamponate con un panno pulito, senza strofinare. Ok su cotone e sintetici robusti; da evitare su lana, seta e tappeti pregiati. Detersivo in polvere delicato: da sciogliere in poca acqua tiepida e applicare con un panno, poi risciacquare con acqua pulita. Indicato per tappeti moderni in cotone o sintetici; troppo aggressivo per lana delicata, seta e fibre naturali. Bicarbonato di sodio: perfetto per assorbire odori e leggero grasso. Spargetelo sul tappeto asciutto, lasciate agire alcune ore, poi aspirate. Di solito è sicuro su cotone e sintetici; fate una prova su lana e tappeti tinti con colori naturali. Sale: ideale sulle macchie di vino rosso e altri liquidi ancora umidi. Coprite la zona, lasciate che il sale assorba, poi aspirate. Va bene su molte fibre; sui tappeti in lana e scuri fate prima un test, perché può lasciare aloni. Schiuma da barba: funziona come un detergente in mousse. Distribuitela sulla zona sporca, lavoratela delicatamente, lasciate agire almeno un'ora e rimuovete con un panno umido. Adatta a tappeti moderni in sintetico o cotone; troppo rischiosa su seta, lana molto fine e pezzi artigianali. Aceto di mele o aceto bianco: miscelate due parti di acqua e una di aceto in uno spray per neutralizzare odori e macchie leggere, poi spruzzate e tamponate. Ok su cotone, sintetici e tappeti da esterno; molto diluito e con prudenza su lana, persiani e fibre naturali. Tè nero: solo per tappeti scuri. Preparate un'infusione forte, fatela raffreddare, filtratela e spruzzatela leggermente sul tappeto, poi tamponate. I tannini ravvivano il colore, ma su tappeti chiari o delicati meglio evitare. Alcol etilico: utile su inchiostro, smalto, residui di grasso. Applicatelo su un panno e tamponate solo la macchia, poi passate un panno umido. Indicato per fibre sintetiche resistenti; sconsigliato su lana, seta, tappeti persiani e su colori poco stabili. Fecola di patate: ottima per assorbire olio e unto. Cospargete la polvere sulla macchia asciutta, lasciate agire mezz'ora e poi aspirate o spazzolate. Generalmente sicura su molti tappeti, con il solito test preliminare su materiali delicati.

Come lavare i tappeti in base al materiale

Per tappeti in cotone e materiali sintetici come poliestere, polipropilene o nylon avete più margine di manovra. Se l'etichetta lo permette e le dimensioni lo consentono, potete usare la lavatrice con programma delicato o lavaggio a mano, massimo 30 °C, poca centrifuga e detersivo neutro. I rimedi casalinghi più sicuri sono acqua calda, detersivo delicato, bicarbonato e aceto ben diluito.

I tappeti in lana, anche misti, temono acqua calda e troppa umidità. Meglio un lavaggio a mano in vasca con acqua fredda e poco sapone di Marsiglia, senza strizzare né torcere. Per le macchie puntuali usate panni appena inumiditi, bicarbonato a secco o pochissimo aceto molto diluito, sempre dopo una prova. Niente alcol, niente lavatrice se non è chiaramente indicato.

Persiani, kilim, tappeti in seta e pezzi fatti a mano richiedono la massima cautela. Limitatevi a aspirare con potenza bassa e senza spazzole rotanti, seguendo il verso del pelo. Sulle macchie fresche potete solo tamponare con acqua fredda e pochissimo detergente neutro. Se la macchia è grande, profonda o vecchia, la scelta più sicura resta il lavaggio professionale.

Le fibre naturali come sisal, juta, cocco e rafia non amano l'acqua. Concentratevi su aspirazione frequente e su trattamenti molto localizzati, con pochissima acqua e detersivo neutro, asciugando subito con un panno. La moquette e i tappeti da esterno vanno aspirati spesso; per le macchie usate bicarbonato, panno umido con poco detersivo e, solo se il produttore lo consente, un pulitore a vapore a bassa temperatura. Qualunque sia il materiale, fate asciugare il tappeto in piano, in un ambiente ventilato e all'ombra, lontano da sole diretto e termosifoni.