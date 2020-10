Caldi, comodi e super chic, i pantaloni di velluto sono la scelta giusta per rendere speciali tutti i look, day and night!

Autunno fa rima con...velvet! E quale capo migliore di un bel paio di pantaloni di velluto per inaugurare la stagione fredda con lo stile giusto?

Un trend che puntualmente torna a bussare alle ante del nostro armadio per aggiungere glam al look di tutti i giorni (ma attenzione perché alcuni modelli sono super anche per le serate più eleganti!).

Che siate delle appassionate della trama a coste dalla resa più casual e daily o che preferiate il velluto liscio ancor più opulento, una cosa è certa: questo tessuto morbido al tatto e dal fascino conturbante ci farà compagnia nel corso dei prossimi mesi, ammantando di charme i nostri outfit.

Per questo abbiamo preparato per voi una selezione di velvet pants da non lasciarsi scappare. Cropped o a palazzo, a tinta unita o declinati su stampe floreali e fantasie animalier, dalla linea essenziale oppure impreziositi da ricami dorati e cinture gioiello...scegliete i vostri e sfoggiateli senza moderazione alcuna!

Pantaloni cropped di velluto LAZZARI

Credits: lazzarionline.com

Pantaloni di velluto con cintura gioiello MIU MIU

Credits: mytheresa.com

Pantaloni di velluto flare MORFOSIS

Credits: morfosis.it

Pantaloni in velluti plissé H&M

Credits: hm.com

Pantaloni di velluto animalier MOLLY BRACKEN

Credits: zalando.it

Pantaloni di velluto blu PAUL SMITH

Credits: zalando.it

Pantaloni di velluto stampa paisley ZARA

Credits: zara.com

Pantaloni di velluto con le pinces SAINT LAURENT

Credits: net-a-porter.com

Pantaloni di velluto con ricamo sul fondo MANGO

Credits: shop.mango.com

Pantaloni in velluto a coste ETRO

Credits: mytheresa.com

Pantaloni di velluto in stile jogger HAIDER ACKERMANN

Crédits: net-a-porter.com

Pantaloni in velluto a fiori con zip GLAMOROUS

Credits: zalando.it