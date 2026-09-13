Nuova stagione, nuovi pantaloni! Dai modelli balloon a quelli barrel: ecco una selezione di modelli delle nuove collezioni da puntare ora.

Si avvicina l’autunno e automaticamente i pantaloni tornano ad occupare un posto in prima fila nel nostro guardaroba.

Se fino ad ora li abbiamo lasciati un po’ in secondo piano, per dare più spazio ad abiti impalpabili e gonne corte, adesso che le temperature inizieranno ad abbassarsi torneranno inevitabilmente ad essere i protagonisti dei nostri look quotidiani.

E considerando che a breve i modelli in lino e cotone leggero che abbiamo tenuto addosso per tutta l’estate non saranno più un’opzione, è meglio iniziare a guardarsi intorno e cominciare a scegliere i nuovi modelli che desideriamo assolutamente avere al nostro fianco durante la mezza stagione.

***Fermi tutti! I vestiti più belli delle nuove collezioni sono già qui***

Nelle nuove collezioni FW26 si alternano grandi classici intramontabili e new entry che strizzano l’occhio agli ultimi trend e sono davvero tantissimi i modelli che vogliamo aggiungere subito alla nostra shopping list.

Per il giorno tornano i pantaloni balloon, uno dei must dell’estate, insieme agli immancabili pantaloni a gamba larga e a quelli dal taglio barrel.

Tra gli essenziali che ci faranno molto comodo nelle prime giornate d’autunno, anche i pantaloni in camoscio, in pelle e in velluto: perfetti per affrontare con nonchalance il clima più fresco.

Per dar vita, invece, a look più eleganti e raffinati, via libera ai pantaloni a palazzo, meglio ancora se realizzati in tessuti come seta e satin o impreziositi da perle, pailettes o altre applicazioni preziose, da portare con le nostre amate pumps o con un paio di stivaletti nuovi di zecca.

Su quali mettere gli occhi? A tinta unita, dalle fantasie floreali, a stampa check, dai motivi gessati o animalier: ecco una selezione di modelli che abbiamo scovato nelle nuove collezioni di grandi e piccoli brand.

Pantaloni: i modelli delle nuove collezioni da puntare subito

FALCONERI Pantaloni a palazzo in raso e seta

Credits: falconeri.com

MARIA DE LA ORDEN Pantaloni a vita alta dai motivi floreali

Credits: mariadelaorden.com

& OTHER STORIES Pantaloni balloon in cotone

Credits: stories.com

THE ROW Pantaloni in gabardine di lana

Credits: mytheresa.com

MANGO Pantaloni a gamba larga gessati

Credits: shop.mango.com

ZIMMERMANN Pantaloni verde foresta dal fondo svasato

Credits: zimmermann.com

ZARA Pantaloni barrel beige

Credits: zara.com

DES PHEMMES Pantaloni dai motivi animalier

Credits: courtesy of press office

PENCE 1979 Pantaloni in camoscio a vita alta

Credits: pence1979.com

LUISA SPAGNOLI Pantaloni flared in velluto

Credits: luisaspagnoli.com

PRADA Pantaloni in lana a stampa check

Credits: prada.com

SANDRO Pantaloni a gamba dritta con dettagli metallici

Credits: it.sandro-paris.com