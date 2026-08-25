Fermi tutti! I vestiti più belli delle nuove collezioni sono già qui
Le nuove collezioni di abiti sono finalmente arrivate e basta uno sguardo alle proposte dei brand per capire quale sarà il mood della stagione. Curiose di scoprire quale? Ve lo sveliamo noi.
Linee essenziali, tessuti leggeri, colori delicati e dettagli ricercati danno vita a modelli versatili, perfetti da sfoggiare dal mattino alla sera, specialmente con le temperature serali che presto inizieranno a scendere. Se siete già pronte a rinnovare il guardaroba, questi sono gli abiti su cui puntare.
Tra i grandi protagonisti ci sono gli abiti midi, veri passe-partout da indossare con ballerine, sandali o sneakers. Minimal e raffinati, conquistano grazie a silhouette pulite, drappeggi e cinture che valorizzano il punto vita, diventando una scelta perfetta per l'ufficio ma anche per il tempo libero.
Spazio poi ai mini dress, che si vestono di un'allure romantica grazie a volant e ricami. Dai colori neutri alle sfumature pastello, fidatevi di noi, saranno perfetti per le giornate di fine estate e per gli appuntamenti più informali.
Per le occasioni speciali, invece, non possono mancare i maxi dress! Tra i nostri preferiti ci sono modelli eleganti e leggeri in cotone e satin, drappeggi e dettagli sofisticati come gli abiti "polo".
Da abbinare a sandali flat di giorno o a un paio di décolleté la sera, sono l'investimento perfetto destinato a durare ben oltre una sola stagione.
Che cosa aspettate allora? Se siete pronte, iniziate ad aggiungerli alla vostra wishlist di stagione: non ve ne pentirete!
I vestiti delle nuove collezioni autunnali da non farsi scappare
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