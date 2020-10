I pantaloni neri sono noiosi? Altro che! Ecco 5 combo stilosissime che vi faranno venire voglia di indossarli h24, da mattina a sera.

Nell’armadio ne abbiamo tutte almeno un paio, non riusciamo a farne a meno perché sono uno di quei capi rassicuranti su cui sappiamo di poter sempre contare e li amiamo alla follia perché ci assicurano un look impeccabile anche quando le idee scarseggiano e non sappiamo proprio come vestirci: i pantaloni neri si confermano uno dei punti fermi del nostro guardaroba.

Capo passepartout capace di risolvere ogni nostro problema di look, li indossiamo dall’alba al tramonto e abbiamo imparato a sfoggiarli sia nelle circostanze più formali che nel tempo libero, ma per quanto siano molto facili da abbinare a lungo andare potrebbero risultare noiosi.

Il segreto per indossare i pantaloni neri in modo non banale? Mixarli a capi e accessori dai dettagli particolari, come un pullover dai ricami multicolor, una borsa dalla forma geometrica o un paio di scarpe animalier, è sicuramente un ottimo modo per reinventarli sempre e non stancarsene mai.

Da quelli di pelle ai più raffinati modelli a palazzo, anche in questa stagione nelle collezioni per l’autunno-inverno si trovano pantaloni neri per tutte le occasioni e basta solo trovare la giusta ispirazione per riuscire ad abbinarli in maniera più creativa.

Se siete in cerca di idee, ecco 5 combo ad altissimo tasso di stile che vi faranno venire voglia di rispolverarli all’istante!

Pantaloni neri di pelle, pullover e sneakers

Pantaloni neri di pelle a gamba larga & OTHER STORIES + Pullover ricamato con intarsi lavorati a mano TORY BURCH + Sneakers in pelle bianca con logo metallizzato FILA + Borsa azzurra a bandoliera con tracolla regolabile FURLA

Credits: stories.com/ toryburch.it/ fila.de/ furla.com

Pantaloni neri a campana, camicia di jeans e stivaletti

Pantaloni neri a campana con elastico in vita ZARA + Camicia in denim MANGO + Stivaletti in suede con tacco largo TOD’S + Borsa in cuoio in pelle con tracolla rimovibile STAUD

Credits: zara.com/ zalando.it/ farfetch.com/ staud.clothing

Pantaloni neri in velluto, blusa a fiori e mocassini

Pantaloni neri in velluto a coste ACNE STUDIOS + Blusa floreale con collo alla coreana H&M + Mocassini in pelle bordeaux L’AUTRE CHOSE + Borsa a spalla in pelle SALVATORE FERRAGAMO

Credits: mytheresa.com/ 2.hm.com/ lautrechose.com/ farfetch.com

Pantaloni neri a vita alta, top in seta e pumps

Pantaloni neri a vita alta JIL SANDER + Top nero in seta EQUIPMENT + Décolleté a punta con applicazioni gioiello ROGER VIVIER + Mini bag con tracolla BOTTEGA VENETA

Credits: farfetch.com/ farfetch.com/ farfetch.com/ modaoperandi.com

Pantaloni neri a sigaretta, camicia bianca e ballerine

Pantaloni neri a sigaretta MARELLA + Camicia bianca con maniche a tre quarti COS + Ballerine animalier con cinturino MIA MOLTRASIO + Bucket bag nera con doppio manico LANCEL

Credits: it.marella.com/ cosstores.com/ moltrasio.com/ lancel.com