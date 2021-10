I pantaloni in pelle sono i perfetti alleati di stile anche nelle giornate più fredde, ma come abbinarli? Ecco 5 combo da cui potete lasciarvi ispirare.

Non vi chiediamo se vi siete già assicurate almeno un paio perché siamo pronte a scommettere che nel vostro guardaroba ce ne sono già parecchi, la nostra domanda è un’altra: sapete già come abbinare i pantaloni in pelle (o effetto pelle) nelle prossime settimane?

In pole position nella lista dei grandi must dell’autunno-inverno, i pantaloni in pelle ci accompagnano nel quotidiano già da un paio di stagioni e a quanto pare ci faranno compagnia anche quest’anno. Tanto vale cominciare a pensare sin da subito a qualche nuovo abbinamento da sperimentare alla prossima occasione.

Nel tempo libero la comodità viene prima di tutto e cosa c’è di meglio di un paio di pantaloni in pelle a gamba larga, da abbinare a un morbido cardigan e a delle sneakers, per avere un look pratico e cool?

Pensavate a una combo più versatile? Indossateli con un maglione a tinta unita e delle ballerine animalier oppure, per un outfit più divertente, con un pullover a righe arcobaleno e degli stivaletti Western.

Se invece volete una mise più femminile, provateli con una camicia in seta e degli ankle boots con il tacco largo o con una camicia bianca e delle décolleté: potrebbero diventare le vostre combo del cuore.

Per aiutarvi a trovare un po’ di ispirazione, ecco 5 idee look che potrebbero fare proprio per voi.

Come indossare i pantaloni in pelle: cardigan + sneakers

Pantaloni in pelle vegan nera a gamba larga STAUD + Cardigan in lana con le trecce e maxi colletto SANDRO + T-shirt basic in cotone bianco PETIT BATEAU + Ozweego, sneakers con intersuola ammortizzata d’ispirazione anni ’90 ADIDAS

Credits: mytheresa.com/ it.sandro-paris.com/ petit-bateau.com/ adidas.it

Come indossare i pantaloni in pelle: camicia in seta + stivaletti

Pantaloni in pelle a vita alta corti alla caviglia PETER PETROV + Camicia in seta con l’orlo smerlato MIU MIU + Pochette in pelle con chiusura magnetica GABRIELA HEARST + Stivaletti neri in pelle con il tacco largo CARMENS

Credits: matchesfashion.com/ farfetch.com/ mytheresa.com/ carmens.it

Come indossare i pantaloni in pelle: maglione con scollo a V + ballerine

Pantaloni in similpelle a gamba dritta MANGO + Pullover in cachemire con scollo a V CO + Hobo bag in pelle nera con doppia fibbia con il logo FURLA + Ballerine a punta a stampa pitonata AEYDE

Credits: shop.mango.com/ mytheresa.com/ furla.com/ farfetch.com

Come indossare i pantaloni in pelle: camicia bianca + décolleté

Pantaloni a vita alta in pelle marrone BOTTEGA VENETA + Camicia bianca in seta e cotone MAX&CO. + Mini bag in pelle con tracolla a catena CHLOÉ + Décolleté di vernice bicolor con cinturino alla caviglia L’AUTRE CHOSE

Credits: mytheresa.com/ it.maxandco.com/ farfetch.com/ lautrechose.com

Come indossare i pantaloni in pelle: pull multicolor + stivaletti Western

Pantaloni in pelle nera dal fondo svasato FRAME + Pullover in mohair a righe multicolor MAJE + Mini secchiello in pelle marrone con tracolla regolabile A.P.C. + Stivaletti Western con tacco comodo & OTHER STORIES

Credits: farfetch.com/ it.maje.com/ mytheresa.com/ stories.com