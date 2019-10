Biker jacket? Non solo! La nuova giacca in pelle ha la forma del blazer



Le cose migliori nascono spesso dai mix più disparati. E il blazer in pelle che avrete già iniziato a notare in giro, ne è sicuramente la prova. La classica e intramontabile biker jacket fa posto a una new entry per la stagione Autunno-Inverno 2019, e se finora eravate abituati al tipico blazer in lana o velluto, è ora di aprire le menti e gli armadi a un pizzico di novità.

Andava un sacco negli anni '80 ed ora rieccolo qui: senza spalline imbottite certo, ma ancora in morbidissima pelle, capace di adattarsi ad outfit e generi tra i più disparati. Perché con un jeans e una t-shirt diventa facile e pratica, ma con una longuette e uno stivale si trasforma nel pezzo ideale per chi ama il power dressing per l'ufficio, o le mise vintage-inspired che ricordano i decenni passati.

Nero, o in una palette originalissima (vedere il rosa-Schiaparelli di Gucci per credere), in pelle vera o simil, con un singolo bottone gioiello o più dettagliato: a ognuna il suo blazer di pelle, il pezzo che non ci si pente mai di avere acquistato.





SAINT LAURENT Blazer a due bottoni in pelle nera.



GUCCI Blazer in pelle fucsia con bottone dorato e tasche frontali.



SIES MARJAN Blazer-giacca in pelle nocciola



DROME Blazer in pelle rossa con revers classico e chiusura a due bottoni.



MATERIÉL Blazer lungo in finta pelle con chiusura a due bottoni.



NANUSHKA Blazer lungo in ecopelle con ampi revers e due bottoni centrali.



SIMON MILLER Blazer in pelle di agnello con dettagli used.



AGNONA Blazer in pelle marrone, taglio anni 80 con spalline ampie.



ALEXACHUNG Blazer doppiopetto in ecopelle stampa pitone.



