Si è aperta ufficialmente la stagione della giacca di pelle: scegliete il modello che fa per voi e sfoggiatelo H24

Il passaggio da abiti leggeri e cappotti pesanti è troppo traumatico anche per voi? Nessun problema: ad accompagnarci con stile da una stagione all'altra arriva il capospalla da "mezza stagione" per eccellenza: la giacca di pelle.

Non solo biker jacket con zip e cerniere metallizzate dal sapore rock ma anche modelli più ladylike e simili al blazer, magari con cintura strizzata in vita e bottoni gioiello.

Se vi sembra una soluzione un po' troppo leggera per il periodo (o se siete particolarmente freddolose), basta indossarla con un dolcevita in cashmere o un maxi pullover e sarà perfetta. O in alternativa potreste orientarvi su una delle varianti con inserto in pelliccia ecologica, calda e morbidosa.

Insomma, non avete proprio nessuna scusa per decidere di non sfoggiarla per tutto l'autunno!

Ecco una selezione delle giacche di pelle per cui vale la pena perdere la testa.





ZARA

Credits: zara.com





TOD'S

Credits: tods.com





LOEWE

Credits: net-a-porter.com





MANGO

Credits: shop.mango.com





SPRWMN

Credits: net-a-porter.com





MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com





THE ROW

Credits: mytheresa.com





TOPSHOP

Credits: topshop.com





VERSACE

Credits: net-a-porter.com





GUCCI

Credits: net-a-porter.com





MARELLA

Credits: it.marella.com





& OTHER STORIES

Credits: stories.com





ALTUZARRA

Credits: net-a-porter.com





ACNE STUDIOS

Credits: net-a-porter.com