Il pantalone perfetto per l'estate? Quello che incontra un altro must-have di stagione, il pareo. Ecco i modelli del momento, di cui non riuscirete più a fare a meno



Il must-have dell'estate è tutto in un paio di pantaloni. Certo, non si tratta di un modello qualunque ma di un pantalone effetto pareo che reinterpreta proprio quel grande classico di stagione che siamo abituati a indossare perlopiù in spiaggia.

Solitamente in estate, con certe temperature che quest'anno stanno risultando ancora più sfidanti, si tende a semplificare il guardaroba, a togliere strati anziché aggiungerne. Questo modello che sta dominando i trend invece, punta proprio su quel qualcosa in più.

Le versioni che stiamo per mostrarvi sono composte da gambe ampie o affusolate, che scivolano delicatamente e con leggerezza, caratterizzate da diverse sovrapposizioni.

Ci sono i modelli con una specie di gonna corta e simmetrica o quelli con due lembi più lunghi, da stringere morbidamente su un lato formando un nodo, proprio come si fa con il classico pareo.



Altri hanno costruzioni più geometriche e sofisticate, che creando delle pince in lunghezza su tutta la gamba per stringersi poi in una cintura da annodare al centro del bacino.

Colorati o total black, con fantasie esotiche o con trame formali capaci di renderli adatti anche per una giornata in ufficio, i pantaloni pareo si prestano a moltissime occasioni e si abbinano altrettanto facilmente ai classici di ogni guardaroba.

T-shirt e camicie bianche, canotte, sabot con tacco o sandali piatti: fate il vostro look partendo da queste proposte che abbiamo selezionato appositamente per voi.

Pantaloni pareo: i modelli più chic dell'estate

Pantaloni gessati Rovigo con sciarpa in vita, THE FRANKIE SHOP.

Credits: Thefrankieshop.com

Pantalone con stampa a quadri e sciarpa annodata, BERSHKA.

Credits: Bershka.com

Pantaloni in chiffon con foulard decorativo, H&M.

Credits: Hm.com

Pantalone svasato in viscosa e lino stretc, MARELLA.

Credits: Marella.com



Pantaloni larghi Le Pantalon Espelho in cupro, JACQUEMUS.

Credits: Luisaviaroma.com





