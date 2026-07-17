La menta tende a perdere rapidamente freschezza, ma con i giusti metodi di conservazione può durare da pochi giorni fino a un anno. Ecco come conservarla in frigorifero, nel freezer, essiccata o sott'olio per mantenerne aroma e proprietà il più a lungo possibile.

Un mazzetto di menta appena comprato può afflosciarsi in meno di 48 ore se lo lasciate sul piano della cucina. Un peccato, soprattutto quando avevate già in mente mojito, acqua aromatizzata e dessert freschissimi.

La buona notizia è che con pochi accorgimenti potete decidere voi quanto a lungo manterrà profumo e croccantezza: da un weekend fino a un anno intero, cambiando metodo di conservazione.

Perché la menta si rovina così in fretta

Appena staccata dalla pianta, la menta inizia a perdere acqua e ad ossidarsi. Il calore e l’aria seccano le foglie, l’umidità eccessiva le fa ingiallire e marcire.

C’è poi un nemico silenzioso: l’etilene rilasciato da frutta come mele e banane, che accelera l’invecchiamento di tutto ciò che ha intorno. Secondo gli esperti di sicurezza alimentare, umidità stagnante ed etilene sono la combinazione perfetta per muffe e perdita di aroma.

Per questo il segreto non è uno solo, ma un mix di temperatura, poca aria, umidità controllata e scelta del contenitore.

Preparazione furba: raccolta, lavaggio e asciugatura

Se coltivate la menta sul balcone, il momento migliore per raccoglierla è la mattina, quando le foglie sono più idratate e profumate. Tagliate i rametti con una forbice pulita, senza “spennare” la pianta foglia per foglia.

Per il lavaggio usate sempre acqua fredda. Sciacquate delicatamente i ciuffi, poi appoggiateli su un canovaccio o carta da cucina e tamponate con calma. Prima di conservarla, la menta deve essere asciutta: niente goccioline, altrimenti la muffa arriva in fretta.

Quando potete, lasciate le foglie attaccate al rametto fino al momento dell’uso: durano di più e restano più turgide.

Metodo veloce (1-3 giorni): rametti in acqua come un bouquet

È il metodo perfetto quando sapete di usare la menta entro il weekend.

Pareggiate i gambi e togliete le foglie rovinate. Riempite un barattolo di vetro con acqua fredda. Immergete i rametti come un mazzo di fiori. Tenete il barattolo in frigorifero o in un punto fresco, lontano dal sole.

Così la menta resta bella per 2-3 giorni. Cambiate l’acqua ogni giorno e controllate che nessuna foglia marcisca.

Metodo medio (fino a 2-3 settimane): menta in frigorifero

Quando volete menta fresca “sempre pronta”, il frigorifero è il vostro alleato. Avete due opzioni.

1) Bouquet in barattolo “versione pro”

Preparate il barattolo con acqua come sopra, ma questa volta mettete il mazzetto in frigo coprendo le foglie con un sacchetto di plastica infilato a mo’ di cappuccio, senza stringere. Si crea una mini-serra umida ma controllata: in questo modo la menta può restare utilizzabile anche 2 settimane, a volte 3 se la controllate spesso.

2) Rametti avvolti nella carta assorbente

Lavate e asciugate bene i ciuffi. Avvolgeteli in due fogli di carta assorbente leggermente umida, poi inserite il rotolino in un contenitore ermetico o in un sacchetto richiudibile. Riponete nel cassetto delle verdure, non sul ripiano più freddo. Se l’umidità è giusta, la menta resta fresca circa 1 settimana, anche qualcosa in più. Se la carta è troppo bagnata, però, compaiono subito le muffe.

Metodo lungo (3-6 mesi): menta nel freezer

deale quando avete prodotto dell’orto o ne avete comprata troppa in offerta.

Cubetti di ghiaccio alla menta

Staccate le foglie, lavate e asciugate. Mettete 4-5 foglie in ogni scomparto di una vaschetta per il ghiaccio, coprite con acqua fredda e congelate. Una volta solidi, trasferite i cubetti in un sacchetto gelo. Durano 3-6 mesi. Perfetti per tisane, tè freddo, acque aromatizzate, mojito e frullati.

Foglie intere congelate

Disponete le foglie asciutte su una teglia in un solo strato, congelate, poi passatele in un sacchetto. Così non si attaccano e potete prelevarne poche alla volta per salse, sughi, polpette.

Metodo extra (fino a 1 anno): essiccata, cristallizzata o sott’olio

Menta essiccata

Legate piccoli mazzetti e appendeteli a testa in giù in un luogo asciutto e ombreggiato, oppure stendete le foglie tra due canovacci puliti. In alternativa, usate il forno ventilato a temperatura minima con lo sportello leggermente aperto. Quando le foglie si sbriciolano tra le dita, conservatele in un barattolo di vetro scuro, lontano da luce e calore. Così la menta si mantiene anche fino a un anno, perfetta per tisane e condimenti.

Foglie cristallizzate

Scegliete le foglie più belle, asciutte. Spennellatele con albume leggermente sbattuto, passatele nello zucchero semolatofine e fatele asciugare su carta forno in frigorifero o in un ambiente secco. In un contenitore ermetico, a temperatura ambiente, durano diversi giorni e sono scenografiche su torte, mousse e gelati.

Menta sott’olio

Foglie lavate, asciugate benissimo, in un vasetto di vetro pulito. Coprite completamente con olio (meglio extraverginefiltrato o un buon olio di semi), chiudete e tenete in frigo o in un luogo fresco e buio. Per almeno 2 mesi avrete sia la menta, sia un olio profumato per insalate, verdure grigliate, carne o pesce.

Quale metodo scegliere (e due dritte anti-spreco)

Bevande e cocktail del weekend: bouquet in acqua o frigo.

del weekend: bouquet in acqua o frigo. Uso quotidiano in cucina: rametti in carta assorbente nel cassetto delle verdure .

nel . Scorta per l’inverno: essiccazione o congelamento .

o . Dolci e dessert speciali: cristallizzate le foglie più piccole e tenere.

Marinature e piatti salati: menta sott’olio e qualche foglia congelata.

Per ridurre gli sprechi, ricordate: lavate con acqua fredda, asciugate alla perfezione, tenete la menta lontana da mele e banane, non aspettate che il profumo sparisca del tutto prima di usarla. Anche l’ultimo mazzetto un po’ stanco può diventare acqua aromatizzata, sciroppo alla menta casalingo o una tisana dopocena.

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