Dai bermuda sartoriali ai modelli in denim, lino e crochet: gli shorts conquistano il guardaroba estivo con abbinamenti sempre più chic e versatili. Ecco i modelli più belli della stagione

Gli shorts per l'estate 2026 sono decisamente il passe-partout indiscusso della stagione. Freschi e versatili, i pantaloni corti si confermano il capo indispensabile da avere nell'armadio per creare look facili ma d'effetto, da mattina a sera. Non siete d'accordo?

Gli shorts infatti sono gli alleati numero uno di giugno, luglio e agosto, e ormai hanno conquistato un posto d'onore ben oltre il guardaroba da vacanza.

Da sfoggiare in città, in ufficio nelle versioni più eleganti, durante i weekend fuori porta e persino nelle occasioni serali più informali, i pantaloncini corti hanno definitivamente archiviato la loro anima esclusivamente beachwear.

Shorts : le tendenze per l'estate 2026

Tra i modelli più desiderati della stagione spiccano i bermuda sartoriali, rigorosi nelle linee certo, ma sorprendentemente versatili. Portati con una camicia oversize, un blazer leggero o una semplice canotta in maglia, rappresentano la risposta chic alle temperature più elevate

Accanto a loro continuano a brillare gli shorts in denim, un classico che non conosce stagioni. A vita alta, dal taglio morbido e rilassato oppure con dettagli vissuti e bordi sfrangiati, restano la scelta ideale per chi ama uno stile più casual.

Grande protagonista dell'estate è anche il lino, il tessuto che meglio interpreta il desiderio di leggerezza di questa stagione. Gli shorts in lino, soprattutto nelle tonalità neutre come sabbia, burro e bianco ottico, regalano immediatamente un'allure molto raffinata.

Non mancano poi le versioni più romantiche e femminili, arricchite da ricami, pizzi sangallo e lavorazioni crochet che evocano atmosfere mediterranee e vacanze al tramonto (le nostre preferite). Perfette con sandali flat durante il giorno e con accessori gioiello nelle ore serali.

Per aiutarvi a trovare il modello perfetto per il vostro stile e per le vostre giornate estive, ecco la selezione degli shorts più belli del momento. Prepariamoci: questa estate i pantaloni lunghi potrebbero prendersi una lunga vacanza.

Shorts donna: le versioni più belle dell'estate 2026, al mare e in città

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