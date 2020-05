Per la stagione estiva non c'è capo più adatto di un paio di pants "ultra light". Freschi e leggeri, ecco 20 modelli che vi faranno battere forte forte il cuore.

L'eleganza è nulla senza praticità e proprio per questo tra i capi che ci fanno impazzire spiccano i pantaloni chic in versione ultra light. E ultra stylish.

Indumento perfetto per l'estate, i summer pants sono il capo giusto per coniugare comodità e stile.

Visto che dopo mesi di lockdown trascorsi tra le mura domestiche con outfit molto "relaxed" ora abbiamo voglia di un pizzico di glamour, rifacciamoci gli occhi (e il guardaroba) con i 20 pantaloni estivi più belli della stagione.

I modelli che abbiamo scelto per voi spaziano tra colori, fantasie e tagli di tendenza: dal motivo stripes (con righe rigorosamente verticali, l'ideale se si vuole dare slancio alla silhouette oppure orizzontali per un effetto più bold) al tartan con colori pastello (più leggero anche a livello visivo rispetto alla versione autunno-inverno che intreccia nuance scure), i trend in materia di disegni sono tantissimi.

I più freschi? Quelli a tema natura come il flower, il botanical oppure la nuova versione dell'animalier, meno aggressiva e più bonton. Parliamo di quella che, anzichè riprodure i manti, decora i pantaloni con disegni dal retrogusto vintage di animali.

Anche il botanical segue lo stesso filo conduttore del vintage, proponendo foglie, bulbi, corolle e petali in versione disegnata, da libro di botanica appunto.

Come tagli, via libera alle svasature effetto zampa d'elefante, ai tagli crop, ai praticissimi cargo, ai modelli a culotte, a quelli Capri e anche ai bermuda un po' più corti, tutti in cotone leggero, lino, satin o raso per una freschezza che parte proprio dalla stoffa.

Non state più nella pelle e volete finalmente scoprire i 20 pantaloni estivi che abbiamo scelto per voi, non è vero? Eccoli qui, pronti per fare breccia nel vostro cuore fashion!

ZARA Bermuda lunghi con cuciture.

Credits: Zara

TWINSET Pantaloni cropped a righe con pizzo.

Credits: Twinset

& OTHER STORIES Pantaloni a vita alta verde pastello.

Credits: & Other Stories

REDVALENTINO Bermuda in gabardine.

Credits: Mytheresa

OTTOD'AME Pantaloni a righe verticali multicolori.

Credits: Ottod'Ame

MAX MARA Pantaloni a vita alta in twill di seta con fantasia optical.

Credits: Max Mara

MANGO Pantaloni ampi con fantasia floreale e cintura a fiocco in vita.

Credits: Mango

MADAME BERWICH Pantaloni chino color giallo limone.

Credits: Madame Berwich

KSUBI Pantaloni cargo con tasche.

Credits: Farfetch

KOCCA Pantaloni palazzo dal taglio sartoriale.

Credits: Kocca

ISABEL MARANT Pantaloni in denim colorato.

Credits: Mytheresa

H&M Pantaloni pull-on in viscosa leggera.

Credits: H&M

HANNAH ARTWEAR Pantaloni con taglio a culotte e fantasia floreale da retrogusto vintage.

Credits: Net-a-Porter

GUCCI Pantaloni a culotte in tweed.

Credits: Mytheresa

DESIGUAL Pantaloni fantasia della capsule disegnata da Mr. Christian Lacroix.

Credits: Desigual

C'EST LA V Pantaloni a palazzo con righe verticali multicolori.

Credits: C'est la V

BRUNELLO CUCINELLI Pantaloni cropped in denim color pastello.

Credits: Mytheresa

BERNADETTE Bermuda in taffetà color pastello.

Credits: Mytheresa

AMIRI Pantaloni traforati svasati.

Credits: Farfetch

SEVENTY Pantaloni a vita alta con disegni di animali.

Credits: Seventy