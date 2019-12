Dai semplicissimi pantaloni eleganti neri a quelli tempestati di perline e paillettes: ecco su quali proposte vale la pena mettere gli occhi in vista della stagione delle feste.



Pronti, partenza, via: siete già abbastanza cariche per affrontare questo frenetico periodo dell’anno? Tra aperitivi, pranzi, cene e party natalizi bisognerà darsi un bel daffare per trovare un look adatto a ogni occasione.

E se vi dicessimo che saranno sufficienti dei pantaloni eleganti per risolvere ogni vostro dilemma fashion?

Stop con l’ansia da dress code. Per essere sempre impeccabili non servono necessariamente dei capi troppo particolari: basta indossare un paio di pantaloni eleganti, con un body, un top prezioso o una blusa raffinata, per essere al top in ogni situazione.

E per fortuna, come sempre, le collezioni autunno-inverno ci vengono in soccorso.









Su quali modelli puntare in vista della stagione delle feste? Dal fit aderente, a palazzo, a zampa…la scelta è ampia e variegata.

Per andare sul sicuro, un bel paio di pantaloni eleganti neri, total white o dalle romantiche fantasie floreali sono sempre una buona idea; ma anche le versioni dalle righe multicolor, tempestate di paillettes o ricche di ricami, frange e applicazioni preziose sono le benvenute. Del resto, se non si osa ora quando?

Se vi è già venuta voglia di acquistarli e siete in cerca di idee, ecco una carrellata di proposte da cui potete lasciarvi tentare.





MANILA GRACE Pantaloni eleganti neri a gamba ampia

Credits: manilagrace.com









CINQ A SEPT Pantaloni eleganti a quadretti a vita alta

Credits: farfetch.com









NORMA KAMALI Pantaloni a zampa con paillettes

Credits: mytheresa.com





JOSEPH Pantaloni eleganti in lana a vita alta

Credits: farfetch.com









& OTHER STORIES Pantaloni flared a gamba larga

Credits: stories.com









NANUSHKA Pantaloni in satin a gamba larga

Credits: modaoperandi.com









WEEKEND MAX MARA Pantaloni bianchi in tessuto fluido

Credits: it.weekendmaxmara.com





MISSONI Pantaloni a gamba larga a righe multicolor

Credits: farfetch.com













SALVATORE FERRAGAMO Pantaloni rossi a gamba larga

Credits: farfetch.com





ZARA Pantaloni eleganti neri con le frange

Credits: zara.com





ZIMMERMANN Pantaloni stampati con cintura in vita

Credits: modaoperandi.com













CAROLINA HERRERA Pantaloni in satin a vita alta

Credits: modaoperandi.com









JW ANDERSON Pantaloni color cammello a vita alta

Credits: farfetch.com





MAX MARA Pantaloni eleganti cropped con le ruches

Credits: modaoperandi.com





DOLCE&GABBANA Pantaloni cropped a stampa floreale

Credits: modaoperandi.com