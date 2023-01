Dai cargo ai panta palazzo, dalle versioni manlike con le pinces ai modelli in pelle o similpelle: scopriamo insieme quali sono i pantaloni must have delle collezioni del 2023!

Nemmeno il tempo di dare un'occhiata come si deve ai saldi invernali che ecco già spuntare le anteprime delle nuove collezioni per il 2023 pronte a tentarci dalle vetrine dei negozi, fisici e online, e a portarci una prima brezza di primavera a cui, lo confessiamo, non sappiamo proprio dire di no.

Oggi in particolare vogliamo concentrarci su uno dei capi chiave di qualsiasi guardaroba degno di nota, ossia i pantaloni! Un vero e proprio jolly capace da solo di svoltare letteralmente il look in un lampo. Basta infatti scegliere il modello più adatto al nostro stile e/o all'occasione e renderlo il protagonista su cui costruire l'outfit, casual o elegante che sia. La rosa di proposte per la p/e 2023 del resto è talmente ampia e variegata che limitarsi a puntare su una sola variante sarà molto molto difficile, sappiatelo.

Tra i must have che non accennano a perdere appeal ci sono in particolare due categorie che abbiamo già apprezzato un po' in tutte le salse nelle "puntate precedenti": i panta palazzo così raffinati e chic e i cargo pants dall'animo decisamente più sporty e underground. Ma continuano a "tenere botta" anche i pantaloni muniti di pinces dal tocco maschile, da portare con blazer in coordinato e mocassini per una resa più "seriosa", ma anche con sneakers e felpa per un risultato più easy ma sempre di grande effetto.

Senza dimenticare naturalmente i leather pants - in pelle o in finta pelle, a voi la scelta - che hanno sempre quell'allure rock a cui non sappiamo proprio resistere. E per una serata speciale? Noi non avremmo dubbi e punteremmo sulla versione in tessuto plissé metallizzato.

Insomma, non vi resta che decidere quali sono per voi i pantaloni must have per il 2023 e aggiungerli subito in wishlist!

Pantaloni con bottoni dorati MARELLA

Cargo pants lilla BOMBOOGIE

Pantaloni a sigaretta con cintura in vita KIABI

Pantaloni purple in similpelle ROTATE

Pantaloni metallizzati plissé TWINSET MILANO

Pantaloni high waist con fiocco in vita MORFOSIS

Panta palazzo stampa quadretti CETTINA BUCCA

Pantaloni a vita alta rosa shocking FEDERICA TOSI

Pantaloni beige con pinces WOOD WOOD

Pantaloni in pelle silver ARKET

Pantaloni a vita alta & OTHER STORIES

Pantaloni in satin rosa shocking WOMAN IN BERWICH

Panta kick flare in cotone MAX&CO.

Pantaloni flare con righe e bottoni dorati LUISA SPAGNOLI

Pantaloni check print con coulisse in vita MARTINO MIDALI

Pantaloni straight leg TOVE

Pantaloni a gamba larga H&M

Cargo pants REMAIN

