Anche in questa stagione i pantaloni di pelle saranno i nostri alleati di stile. Ecco qualche idea per abbinarli al meglio.

Dai modelli total black aderenti come una seconda pelle a quelli a gamba dritta dai colori più brillanti: se nel vostro guardaroba manca ancora un bel paio di pantaloni di pelle, sappiate che è arrivato il momento di rimediare!

Si, perché questo capo dal mood super grintoso, che spesso risulta difficile da abbinare e riesce a mandare in crisi persino le fashioniste più navigate, entra di diritto nella lista dei pezzi chiave dell’autunno-inverno ed già pronto a rubare la scena ai jeans e agli altri pantaloni che in genere indossiamo in questo periodo dell’anno.

In pelle o similpelle, da colori neutri o dalle tinte vivaci, in versioni skinny o wide leg: i modelli da cui lasciarsi tentare in questa stagione sono tantissimi ma prima di darsi alla pazza gioia con lo shopping, meglio capire come abbinarli al meglio, in modo da non pentirsi dell’acquisto fatto e non rischiare di lasciarli nuovamente nel fondo dell’armadio.

Come indossare i pantaloni di pelle senza ottenere un look troppo audace e aggressivo? Basta smorzarli con altri capi basic già presenti nel vostro guardaroba. Con un pullover avvolgente e degli stivaletti con il tacco largo, con una felpa e un paio di sneakers, con una camicia di jeans e delle ballerine: ecco 5 idee super stilose da copiare in questa stagione.

Pantaloni di pelle, pullover e stivaletti

Pantaloni neri di pelle a gamba dritta SANDRO PARIS + Maglione beige a collo alto & OTHER STORIES + Borsa a secchiello in pelle cognac FURLA + Stivaletti bordeaux con punta quadrata MANGO

Credits: it.sandro-paris.com/ stories.com/ furla.com/ shop.mango.com

Pantaloni di pelle, felpa e sneakers

Pantaloni verdi flared in pelle SOAKED IN LUXURY + Felpa in cotone a maniche lunghe CLOSED + Borsa a tracolla in pelle grigia LOEWE + Sneakers dalle linee pulite in pelle bianca FILA

Credits: zalando.it/ farfetch.com/ mytheresa.com/ fila.de

Pantaloni di pelle, camicia di jeans e ballerine

Pantaloni skinny di pelle BETTY&CO. + Camicia di jeans con l’orlo sfrangiato MSGM + Borsa a mano con tracolla rimovibile LANCEL + Ballerine a punta a stampa pitonata AQUAZZURA

Credits: zalando.it/ farfeth.com/ lancel.com/ farfetch.com

Pantaloni di pelle, maglione e ankle boots

Pantaloni di pelle bordeaux a gamba larga MANILA GRACE + Pullover in cashmere VINCE + Borsa a tracolla in pelle martellata LOVE MOSCHINO + Stivaletti bianchi con il tacco largo GIANVITO ROSSI

Credits: manilagrace.com/ mytheresa.com/ farfetch.com/ mytheresa.com

Pantaloni di pelle, camicia bianca e combat boots

Pantaloni di pelle gialli con cintura in vita NK + Camicia bianca in seta MAJE + Marsupio in pelle con chiusura a zip PRADA + Combat boots con elastici laterali ZARA

Credits: farfetch.com/ it.maje.com/ mytheresa.com/ zara.com