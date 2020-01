La lista delle star che li indossano è lunga: gli stivali "slouchy" sono il modello più "hot" del momento.

In principio fu Meghan Markle. La (ex?) Duchessa di Sussex li aveva sfoggiati la prima volta lo scorso febbraio a Bristol. Poi, a novembre, durante la Commemorazione dei caduti del Commonweath, decretando ufficialmente il loro grande ritorno.

Di cosa stiamo parlando? Ma di loro, gli stivali morbidi, in pelle o suede che scendono "a pieghe" sul polpaccio, il modello che gli inglesi definiscono "slouchy", ovvero "molle".

La prima volta si trattava di un modello scamosciato color verde oliva del brand Sarah Flint, la seconda uno in nappa black della collezione Frame x Tamara Mellon (ex designer del marchio Jimmy Choo).

Una moda che non ci ha messo molto a spopolare un po' ovunque, tanto che nella sezione stivali autunno inverno di moltissimi brand li si vedeva spuntare come funghi.

Con il loro fascino un po' "inizi Duemila" ci hanno messo poco a sedurre le celeb e stra in giro per il mondo.

Il già citato modello di Frame x Tamara Mellon, ad esempio, è comparso ai piedi di Kate Bosworth, Camila Morrone, Laura Dern, Eva Mendes, Joan Smalls e molte altre, grazie alla sua linea pulita ed essenziale e il pellame morbidissimo che, una volta su, "scivola" morbidamente sulla gamba.

Inutile dire che i marchi luxury hanno fatto a gara per proporre la loro versione: da quello "logo-logo" di Fendi a quella minimal chic con tacco altissimo di Prada, fino al modello "gold" di Saint Laurent, era tutto un pullulare di slouchy boots, non solo in passerella, ma anche fuori dalle sfilate, ai piedi di influencer e addette ai lavori.

Ma la tendenza non sembra affievolirsi, anzi! In questi primi mesi del 2020 continua a dettare legge e a strizzarci l'occhio dalle vetrine dei negozi e dagli shop online. Impossibile resistere al fascino di un paio di stivali a pieghe, ora più che mai, dal momento che la primavera è ancora lontana.

Cogliete l'occasione e approfittate di questi mesi per indossare i vostri slouchy boots, noi ve ne abbiamo selezionati 10 ( e tranquille, trovate anche modelli di Zara, Mango e Zalando a prezzi davvero imperdibili)!

Ready to shop?

TAMARA MELLON X FRAME

Credits: frame-store.com



PRADA



Credits: net-a-porter.com

SAINT LAURENT PARIS



Credits: net-a-porter.com

RIVER ISLAND (su ZALANDO)

Credits: zalando.com

VINCE

Credits: net-a-porter.com

MANGO

Credits: mango.com

GUCCI

Credits: gucci.com

GIANVITO ROSSI

Credits: net-a-porter.com

ZARA

Credits: zara.com

UNISA

Credits: unisa-europa.com