Il capospalla che non può mancare nei guardaroba della primavera è proprio "lui", il trench. Ecco i modelli per cui perderete la testa!

Iconico, intramontabile, incantevole: il capospalla con più i è anche il più "in" che ci sia e - anche se non ha certo bisogno di presentazioni - si chiama trench.

Sboccia ogni primavera in tutto il suo splendore, facendo innamorare di sé le amanti dello stile ultra chic così come chi è incline all'urban style di matrice più casual.

Spogliatosi ormai della sua origine militaresca, questo modello, che deve il nome a "trincea" perché indossato dai soldati in guerra, oggi è tutto fuorché "aggressivo". Anzi, riesce a dare quel tocco charmant e delicato a qualsiasi outfit che si intravede sotto!

Dal tubino nero ai jeans boyfriend, non c'è capo che non trovi nel trench un alleato ideale per creare look raffinatissimi.

Si tratta di un soprabito talmente elegante da riuscire a trasformare in qualcosa di glam anche un paio di sneakers bianche, per dire.

Nonostante sia un classico, quest'anno il trench si ibrida di nuove tendenze che lo rendono attualissimo. Quindi non solo l'evergreen "everbeige": se da un lato l’iconico trench color sabbia è sempre un passe-partout, per la PE 2020 si può pensare di arricchirlo con nuovi colori e fantasie senza dover rinunciare allo charme.

Per quanto riguarda la palette cromatica, via libera alle nuance tenui dei pastelli, in perfetta sintonia con lo sbocciare primaverile di corolle e petali lilla, rosa cipria e azzurro carta da zucchero.

Anche le tinte neutre delle terre, dei verdi scuri e dei bianchi si adattano particolarmente a questo capospalla.

Un'idea bicolor? Quella del trench con revers a contrasto, mixando colori tenui o accesi a seconda dell’effetto che si vuole ottenere. Altrimenti per color touch ancora più originali che non vi faranno passare inosservati, optate per la fantasia tie-dye.

Come stoffe e materiali, non c’è solo la classica tela di cotone: sbizzarritevi tra denim, leather, pvc e vinile se volete una versione molto "groove" del trench, con quel tocco anni Settanta che fa molto glamour.

Per aiutarvi a scegliere il BTF, non best friend forever ma proprio best trench forever, abbiamo selezionato per voi i modelli da colpo di fulmine assicurato. Non prendete impegni per oggi perché correrete a fare shopping!

ZARA Trench in pelle scamosciata.

Credits: Zara

TOMMY HILFIGER Trench corto con cintura in vita.

Credits: Tommy Hilfiger

& OTHER STORIES Trench corto doppiopetto.

Credits: & Other Stories

STELLA MCCARTNEY Trench in cotone azzurro chiaro.

Credits: Mytheresa

SAINT LAURENT Trench midi con cintura.

Credits: Mytheresa

PRADA Trench lungo di pelle.

Credits: Mytheresa

PATRIZIA PEPE Trench in denim.

Credits: Patrizia Pepe

MSGM Trench in fantasia tie-dye.

Credits: Mytheresa

MAX MARA Trench lungo di cotone.

Credits: Mytheresa

MANGO Trench con revers a contrasto.

Credits: Mango

LOEWE Trench monopetto con cintura.

Credits: Net a Porter

H&M Trench midi rosa pallido.

Credits: H&M

HERNO Trench con fantasia logo.

Credits: Herno

GUCCI Trench monopetto lungo.

Credits: Mytheresa

CLAUDIE PIERLOT Trench doppiopetto con cintura.

Credits: Claudie Pierlot

BURBERRY Trench corto doppiopetto.

Credits: Mytheresa

BOTTEGA VENETA Trench metà in cotone e metà in pelle.

Credits: Net a Porter

BALMAIN Trench lungo morbido.

Credits: Mytheresa

ACNE STUDIOS Trench lungo doppiopetto dal finish satinato.

Credits: Mytheresa