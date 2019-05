I modelli più belli di stagione? Eccoli qui

Attenzione: non vogliamo certo dire che d'inverno siano meno cool. Ma è indubbio che nella bella stagione il loro potenziale fashion salga alle stelle.

Parliamo ovviamente dei pantaloni culotte, il modello ampio e svasato che arriva al polpaccio, per intenderci.

Da indossare all day long con scarpe flat e una camicetta o una t-shirt basic. Mixati con i tacchi alti e una blusa preziosa, poi, sono perfetti anche la sera o per una cerimonia elegante, in alternativa ai soliti abiti e abitini.

A chi stanno bene? Praticamente a tutte, anche a chi ha una silhouette morbida e fianchi larghi.

Chi non è altissima dovrà solo avere l'accortezza di puntare su una versione a vita alta in modo da slanciare alla perfezione le gambe.

Pronte a trovare i vostri culotte pants preferiti?

Lasciatevi tentare dalla nostra selezione con le varianti più chic della primavera estate 2019.





ZARA

Credits: zara.com





MARELLA

Credits: it.marella.com





GUCCI

Credits: net-a-porter.com





BALENCIAGA

Credits: net-a-porter.com





ROKSANDA

Credits: mytheresa.com





BENETTON

Credits: it.benetton.com





MCQ ALEXANDER MCQUEEN

Credits: net-a-porter.com





IMPERIAL

Credits: imperialfashion.com





JW ANDERSON

Credits: net-a-porter.com





MANGO

Credits: shop.mango.com





PINKO

Credits: pinko.com





SONIA RYKIEL

Credits: net-a-porter.com





STELLA MCCARTNEY

Credits: net-a-porter.com





TORY BURCH

Credits: net-a-porter.com





OLTRE

Credits: oltre.com





THE ROW

Credits: net-a-porter.com

In apertura: immagini del lookbook di Sézane