La gonna sembra avere i giorni contati? Ringraziamo il femminismo.



Siamo tutte d'accordo, c'è qualcosa di liberatorio nell'indossare una gonna. Alzi la mano chi pensa il contrario. Probabilmente perchè il momento in cui la zip invisibile si chiude sino in cima e il bottone che ferma il cinturino oltrepassa l'asola è una delle cose più connotate, e connotanti, del genere femminile.



Ma proprio quest'estate che i designer ne hanno presentate in collezione di lunghe, medie, corte, cortissime, a tubino, stampate, a pieghe, a balze, a vita alta, le ragazze hanno iniziato ad indossare qualcosa di molto simile ad una gonna ma che, nei fatti, non lo è: la gonna pantalone.



Ci avete fatto caso?

Che siano culottes da metà coscia in giù, morbide e a pieghe, o shorts più corti, sono esattamente quelli che indossavano le cavallerizze, negli anni in cui alle donne non era permesso portare dei pantaloni veri e propri. Una modo per prendere in giro le regole, pur rimanendo nei regolamenti.

Forse perchè siamo arrivati al culmine dell'esplosione di consapevolezza ed emancipazione "rosa" che stiamo vivendo, e la sensazione di tutte è che si stia avvicinando il momento in cui gli ideali diventano un clichè. E quindi si, la gonna pantalone è un nostro modo per sfuggire alla banalizzazione della femminilità.

Oppure, piu facile, mettiamola così, sicuramente le ragioni sono anche pratiche: soprattutto per chi si sposta in bicicletta. Volete mettere? Stop alla seta impigliata nei raggi o all'orlo superiore che pedalando finisce per arrivare all'altezza delle ascelle.



Qui ne abbiamo selezionate alcune estive, ma è solo l'inizio, preparatevi a vederne anche quest'inverno!











Gonne pantalone per l’estate 2018 Victoria Beckham Credits @ 24sevres.com

Co. Credits @ farfetch.com

Gucci Credits @ gucci.com



Marni Credits @ farfetch.com

Stella McCartney Credits @ selfridges.com

Paul&Jo. Credits @ 24sevres.com



Penny Black Credits @ pennyblack.com

Sandy Liang Credits @ net-a-porter.com

Max Mara Credits @ matchesfashion.com



Maje Credits @ selfridges.com

