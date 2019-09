Morbidi, caldi e corti o addirittura cortissimi: i pullover cropped sono il modello da esibire quest'autunno

Non solo bluse e top estivi. La tendenza cropped contagia anche i pullover di lana e cashmere per un inverno più cool che mai.

Una moda che piace molto, soprattutto alle giovanissime, certo, ma che dosata nel giusto modo, può adattarsi a qualsiasi guardaroba, anche ai dress code più chic.

Se le teen preferiscono mettere in mostra più cm di pelle possibile (ombelico incluso), si può anche decidere di cavalcare il trend ma senza strafare. Come? Per evitare l'effetto too much possiamo tranquillamente abbinarli a gonne e pantaloni a vita alta o altissima (che tra l'altro si riconfermano un must anche quest'anno).

Abbiamo individuato le versioni più carine in circolazione: dal dolcevita con ricami jacquard al girocollo con disegni floreali, a trecce o dalla trama sottile, a tinta unita o a righe, con volant o con fiocchetti a contrasto per un tocco bon ton, a voi la scelta.





