Comodi, pratici e super cool: i pantaloni con tasche laterali tornano a conquistarci e diventano un alleato prezioso del dress code di tutti i giorni

Non chiamateli (solo) cargo.

Sì perchè quest'anno i pantaloni con tasche laterali non sono più legati esclusivamente allo stile military-chic ma si sviluppano su tanti modelli e varianti diverse.

I classicissimi dalla silhouette ampia in cotone verde oliva o beige, convivono per la stagione autunno-inverno 2019 con versioni dalla vestibilità skinny e declinati anche su tessuti come la pelle o la seta. E anche in fatto di colori la scelta è ampia.

Il capo giusto, insomma, per dare al look quotidiano un tocco sì disinvolto, ma al tempo stesso sofisticato. Specialmente se abbinati con una camicia elegante o una blusa preziosa, e tacchi alti.

Pronte a trovare il vostro preferito?









