I pantaloni cargo sono tornati alla riscossa e sono pronti ad invadere il vostro feed! Aggiudicatevi il paio perfetto nella nostra guida allo shopping...



Tasche disseminate ovunque, dettagli utility e suggestioni Nineties: i pantaloni cargo sono il capo immancabile del guardaroba d’autunno.

Un pezzo statement, col quale giocare per creare look sempre diversi: che strizzino l’occhio allo stile army, fatto di stampe camo e di volumi oversize o che prediligano un gusto più sporty-chic, con vita alta e linee slim, i pantaloni con tasconi, stile “workingman”, sono la nuova ossessione fashion di it girl e celebrity, che non ci hanno messo molto a cavalcare il trend, fornendoci sempre nuove ispirazioni e idee di look.

Ecco quindi Irina Shayk, fotografata al party Bulgari di NYC, con indosso un paio a vita bassissima arricchito da stampa camouflage, bustier metal e sandali a listini. Di tutt’altro mood il look di Rihanna, che li sfoggia in versione daily abbinati a camicia in stampa check con maniche a sbuffo e stringhe e stivali con platform in para.

Insomma, di giorno o di sera, ladylike o versione military, ormai è certo: i cargo pants nel vostro guardaroba non possono mancare.

E infatti i brand ne hanno proposti di tutti i tipi, ecco la selezione firmata Grazia.it dei modelli più belli di stagione.





(Credits: Balenciaga)

Vita altissima per i cargo pants a palazzo Balenciaga in cotone con tasconi, da abbinare a sandali a listini e t-shirt, per uno stile genderless come si addice agli aficionados del designer georgiano. #androgynous





(Credits: GCDS)

Una versione in latex GCDS con profili a contrasto e fondo elastico per chi non vuole proprio passare inosservata. Perfetti con lo stiletto, con le sneakers e hoodie oversize acquistano un tocco street insospettabile. #roarr





(Credits: Attico)

Due trend in uno: la denim mania sposa il cargo pants per un modello Attico che più Y2K non si può. Tacchi vertiginosi d’obbligo, e sopra? Se il tuffo nel passato non vi spaventa (e il freddo neppure) quella con il crop top è l’accoppiata vincente. #retromania





(Credits: Brunello Cucinelli)

Soffice lana vergine, pinces e allure sartoriale per Brunello Cucinelli: la versione dello stilista umbro è perfetta per portare anche in ufficio i nostri nuovi pantaloni del cuore. Camicia in seta più slingback con kitten heel et voilà, il formal look a prova di sala riunioni è servito. #bossy





(Prada)

L’alleanza di Miuccia e Raf continua a produrre gemme capaci di unire portabilità e amore per il sovvertimento dei codici. Ecco dunque un modello di cargo pants slim by Prada, minimale, perfetto per affrontare la giungla cittadina con combat boots e windbreaker in tessuto tecnico. #hitech





(Credits: Diesel)

Una scelta colore che non lascia dubbi, il verde militare, e dettagli glossy come le zip dorate: se la serata prevede le ore piccole non potete che scegliere questo modello Diesel e lanciarvi all’avventura con un paio di décolleté vertiginose e corsetto d’ordinanza. #golden





(Credits: Max Mara)

Fluidi, eleganti, chicchissimi e sartoriali: i cargo pants firmati Max Mara sono pronti a conquistare i cuori delle fashioniste più esigenti, quelle che non escono mai senza la piega stirata alla perfezione. #made-to-order





(Credits: MVP Wardrobe)

La giovane Maria Vittoria Paolillo ha le idee chiare su quello che una ragazza desidera da un paio di pantaloni: comodità e infinite possibilità di combinazione. Proprio le caratteristiche di questi cargo pants belli con tutto, dalle sneakers al blazer. #young





(Credits: Zara)

Vita bassa, loose fit e chiara ispirazione military: così il brand spagnolo Zara immagina il più versatile dei modelli cargo. L’idea di stile? Prendeteli una taglia in più e strizzateli in vita con una cintura, per quel tocco “rubato all’armadio di lui” che non guasta mai. #boyfriend





(Credits: Bottega Veneta)

Daniel Lee ha riscritto i codici del brand Bottega Veneta secondo un preciso stilema: grande attenzione alle silhouette e dettagli logo discreti ma inconfondibili. Come sui pants con cintura personalizzata, perfetti da indossare con sandali a laccetti che si annodano sulla caviglia. #dat-to-night





(Credits: Norma Kamali)

Prendete il denim delavé Anni Novanta, aggiungete un po’ di comfy look in salsa 2021, due capienti tasche laterali e shakerate bene: ecco a voi il modello easy to wear della stilista USA Norma Kamali. #sporty





(Credits: Maje)

E parlando di cargo pants poteva forse mancare il modello con stampa camouflage? Come insegna Irina, in caso di moda talvolta l’aderenza filologica paga. Ecco dunque i pantaloni dal gusto militare di Maje Paris impossibili da ignorare. Per spiazzare l’osservatore e riportare la vittoria decisiva seguite l’inspo della top: accostateli a capi über-femminili. #camo