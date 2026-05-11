Casual o eleganti, i pantaloni beige sono il pezzo jolly da avere assolutamente nell’armadio in questa stagione.

Durante il resto dell’anno i jeans diventano un po’ la nostra seconda pelle. Li indossiamo nel tempo libero, per affrontare nel massimo comfort gli impegni di tutti i giorni e persino di sera. Peccato che adesso le temperature inizieranno a salire non saranno più un’opzione!

Ma non temete, c’è una validissima alternativa, perfetta per costruire look quotidiani pratici, stilosi e decisamente più leggeri: i pantaloni beige.

***I pantaloni beige di Uniqlo sono il pezzo jolly del guardaroba che dona a tutte e risolve al volo ogni dilemma di look***

Sarà perché sono declinati in un colore che si presta a combinazioni praticamente infinite, sarà perché sono proposti in una grandissima varietà di modelli casual ed eleganti, fatto sta che i pantaloni beige si sono già guadagnati un posticino in cima alla lista dei pezzi “furbi” che vale la pena avere a disposizione in questa stagione.

E chi siamo noi per non cedere subito al trend e far loro spazio nell’armadio.

Per dar vita a look easy e disinvolti, con un paio di pantaloni cargo, da indossare anche solo con una t-shirt basic e delle scarpe comode, non si sbaglia mai.

Per un acquisto ancora più furbo, anche puntare su modelli più versatili, come dei chino a vita media può rivelarsi un’ottima idea.

E non sottovalutate i pantaloni beige a gamba larga. Che siano a vita alta, con le pince o con il risvolto, specialmente se indossati con un paio di slingback o di sandali con il tacco, possono diventare dei grandi “partner in crime” anche di sera.

Ma scoprite nella nostra mini selezione, alcuni dei modelli più trendy che ci sono adesso in circolazione.

Pantaloni beige: 7 modelli da indossare al posto dei soliti blue jeans

CITIZENS OF HUMANITY Pantaloni cargo beige

Credits: net-a-porter.com

SANDRO Pantaloni ampi con il risvolto

Credits: it.sandro-paris.com

COS Pantaloni slim fit con cintura in vita

Credits: cos.com

INTIMISSIMI Pantaloni in lino con chiusura con coulisse

Credits: intimissimi.com

ZARA Pantaloni con pince stretti alla caviglia

Credits: zara.com

OTTOD’AME Pantaloni chino a vita media

Credits: ottodame.it

GAP Pantaloni wide leg a vita alta

Credits: gap-italia.it

Foto: GettyImage