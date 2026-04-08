Come indossare i pantaloni ampi in questa stagione? Ecco 5 look mix&match da scegliere a seconda degli impegni in agenda.

Sono uno dei capi più comodi che abbiamo nell’armadio. Riusciamo a sfruttarli 365 giorni l’anno. E grazie alla loro incredibile versatilità possiamo abbinarli facilmente a qualsiasi tipo di look e indossarli in qualunque occasione. I pantaloni a gamba larga non ci stancheranno mai.

Sarà perché ci consentono di coniugare alla perfezione comfort e stile, sarà perché hanno il potere di rendere super chic anche gli outfit più basic, fatto sta che hanno sempre un posto in prima fila nel nostro guardaroba. E anche questa primavera hanno tutte le carte in regola per diventare i nostri “best friends”.

Come indossare i pantaloni ampi in questa stagione, tenendo conto degli impegni in agenda? La buona notizia è che non c’è un look che non si possa creare con questo capo dallo stile così easy e nonchalant.

Per passare con disinvoltura dal Casual Friday in ufficio al tempo libero, basta sceglierne un paio dai colori neutri e abbinarli a una t-shirt a righe e a un paio di ballerine rosse.

In vista di un’uscita serale, i modelli in tessuti raffinati, meglio ancora se declinati in stampe eleganti e femminili, sono semplicemente perfetti con body senza maniche, giacche in pelle e sandali dai riflessi metallizzati.

Nel weekend, la combo “felpa + pantaloni cargo + sneakers” assicura sempre grandi soddisfazioni.

E se per un aperitivo informale con le amiche, basta abbinare i propri pantaloni preferiti a un top con le spalle scoperte, a delle slingback con il tacco basso e a una mini bag colorata.

Se siete in cerca di idee su come indossare i pantaloni ampi anche durante matrimoni, party o altre cerimonie eleganti, sappiate che basta un completo colorato, da portare con dei sandali minimal e qualche gioiello, per avere un look da 10 e lode.

Ma lasciatevi ispirare dai nostri look mix&match.

5 idee su come indossare i pantaloni ampi questa primavera

01. Pantaloni ampi + t-shirt a righe + ballerine

T-shirt a righe COS + Pantaloni bianchi in cotone PENNYBLACK + Borsa a spalla a mezzaluna FURLA + Ballerine in pelle rossa ALOHAS

Credits: cos.com/ it.pennyblack.com/ furla.com/ alohas.com

02. Pantaloni ampi + body + sandali dai riflessi metallizzati

Giacca in pelle con coulisse in vita & OTHER STORIES + Body in maglia senza cuciture WOLFORD + Pantaloni in viscosa stampata SEMICOUTURE + Sandali dai riflessi metallizzati AEYDE

Credits: stories.com / wolford.com/ semicouture.it/ aeyde.com

03. Pantaloni ampi + felpa + sneakers

Felpa con ricami floreali e paillettes ESSENTIEL ANTWERP + Pantaloni ampi con le tasche STELLA MCCARTNEY + Occhiali con le lenti tonde e la montatura trasparente TDB EYEWEAR + Sneakers in nappa bianca e oro AUTRY

Credits: essentiel-antwerp.com/ farfetch.com/ autry-usa.com

04. Pantaloni ampi + top con scollo alla Bardot + slingback

Top in maglia con le spalle scoperte ARTKNIT STUDIOS + Pantaloni verde wide leg STEFANEL + Borsa a in pelle gialla SOFIA + Slingback nere con il tacco H&M

Credits: artknit-studios.com/ stefanel.com/ sofianardi.com/ 2.hm.com

05. Completo con blazer e pantaloni ampi + sandali con i listini sottili

Completo con giacca slim fit monopetto e pantaloni ampi OTTOD’AME + Orecchino in oro giallo 9kt con le perle LIL MILAN + Sandali con i listini sottili JIL SANDER

Credits: ottodame.it / lilmilan.com/ net-a-porter.com