Barbara Palvin e Dylan Sprouse hanno annunciato la gravidanza a Cannes, sorprendendo i fan con un debutto romantico sul red carpet

Tra gli abiti spettacolari e i flash dei fotografi, a catturare davvero l’attenzione ieri sera al Festival di Cannes non è stato solo il glamour. Barbara Palvin e Dylan Sprouse hanno scelto uno dei red carpet più fotografati del mondo per annunciare che presto diventeranno genitori.

Un debutto del pancione elegantissimo e sorprendente, arrivato quasi senza parole, ma che ha conquistato di conquistare immediatamente i social.

Barbara Palvin è apparsa a Cannes con un lungo abito satinato azzurro chiaro che lasciava intravedere dolcemente le forme della gravidanza, mentre Dylan Sprouse le è rimasto accanto in smoking nero.

Poco dopo la comparsa sul red carpet, la coppia ha confermato la notizia con un post condiviso su Instagram: una serie di immagini scattate proprio durante la serata, accompagnate soltanto da tre emoji “rock on” e da una foto dell’ecografia del bebé.

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Un red carpet con sorpresa per Barbara Palvin

Per i fan della coppia, la notizia segna un nuovo capitolo di una relazione che dura ormai da quasi nove anni. Barbara Palvin e Dylan Sprouse si erano conosciuti nel 2017 durante un party, in un incontro diventato quasi leggendario tra i loro fan. Come raccontato in passato a Vogue, lei gli avrebbe tagliato la fila durante un evento, lui l’avrebbe fermata scherzando, e da lì sarebbe iniziata una conversazione destinata a cambiare tutto.

Dopo aver ufficializzato la relazione nel 2018, Barbara Palvin e Dylan Sprouse sono andati a vivere insieme nel 2019. La proposta di matrimonio è arrivata nel 2022 durante un campeggio in California, mentre le nozze sono state celebrate nell’estate del 2023 nella tenuta di famiglia della modella, in Ungheria.

Negli ultimi anni Barbara Palvin ha spesso parlato pubblicamente anche della propria salute, raccontando di aver scoperto di soffrire di endometriosi dopo anni di sintomi sottovalutati. “Pensavo fosse normale stare così male”, aveva scritto sui social, spiegando di essersi poi sottoposta a un intervento chirurgico. Una testimonianza molto condivisa online, che aveva aperto una conversazione importante sul tema.

Ora, però, il racconto cambia tono e si sposta verso qualcosa di completamente diverso. Barbara Palvin e Dylan Sprouse sembrano pronti a vivere una nuova fase della loro storia, fatta di famiglia, quotidianità e nuovi equilibri.