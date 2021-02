Fit perfetto a un piccolo prezzo? Possibile grazie alla selezione di pantaloni sotto i 100 euro di Grazia.it

Pantaloni: come faremmo senza di loro? Sono i fondamentali dell’armadio che dovremmo avere in tutte le fogge e colori, per creare innumerevoli look "quattro stagioni".

I pantaloni sono un pezzo basic che deve avere una calzata perfetta in modo da esaltare i nostri punti forti e minimizzare piccoli punti deboli, motivo per cui spesso siamo disposte a investire di più su un solo modello.

Ma se esistessero dei pants dal fit giusto quanto il prezzo? Sembra impossibile ma Grazia.it ha trovato ben 15 proposte di pantaloni wow e dall'effetto high fashion (cioè super griffati) sotto i €100.

Pronte a scoprirli insieme?

(Credits: Uniqlo)

In cerca di pantaloni per l'ufficio in nuance rosa antico? Non dovete guardare oltre perché questo modello a sigaretta di Uniqlo è perfetto, quanto il piccolo prezzo di €29,90. #DustyRose

(Credits: YOOX)

Il trend del momento in fatto di pantaloni? Il modello a sigaretta con spacco frontale o laterale, che dà più enfasi alle scarpe. Come questi di 8 by YOOX, il brand intelligente di YOOX che ha in collezione tanti pezzi basic a prezzi giusti (questi pants neri costano €69!). #PantsConSpacco

(Credits: Banana Republic)

Bellissimi e perfetti anche per un'occasione speciale, i pantaloni a palazzo ricoperti in paillettes bronzo (sono disponibili anche in nero!) di Banana Republic, a soli €99 su Zalando! #TotalPaillettes

(Credits: Bershka)

In pochi sanno che il brand low cost Bershka ha anche tanti pezzi basic, come questi pantaloni grigi che si abbottonano in maniera super originale, a €29,99. #BasicPants

(Credits: Cannella)

La bella stampa floreale dei pantaloni di Cannella è un inno alla primavera e alla bella stagione. E costano a €89,90! #FlowerPrint

(Credits: Dixie)

L'estate è dietro l'angolo con i pantaloni "a sacchetto" di Dixie in print colorato e boho, online e nei negozi a €75! #PrintPants

(Credits: Esprit)

In vista dell'arrivo della primavera, acquistiamo un nuovo paio di pantaloni bianchi come questi di Esprit a €49,99, un essential a un piccolo prezzo. #WhiteThrousers

(Credits: Nicla)

Nicla è un brand made in Italy specializzato in pantaloni elastici in tantissime fogge con un prezzo fisso di €89,99. Noi ci siamo innamorate di questi leggermente trasparenti sulla gamba in color blu. #SeeThroughPants

(Credits: Zara)

Un super trend di stagione sarà il motivo pied de poule, come quello sui pinocchietti in tweed di Zara a €49,99. #TweedPants

(Credits: Kocca)

I pantaloni di Kocca sono rossi e a vita alta, l'ideale per alzare il baricentro e allungare otticamente la figura. Prezzo? €95! #KoccaCommunity

(Credits: Massimo Dutti)

Massimo Dutti propone questi pantaloni in khaki con elastico in vita che uniscono la comodità alle tendenze di primavera. Il prezzo è €69,95. #SafariPants

(Credits: Mango)

Simil pelle? Ma sì! Bellissimi i joggers di Mango color cammello a €39,99! Per stare in casa con (molto) stile #LeatherJoggers

(Credits: Imperial)

Il color pervinca sarà uno dei più gettonati di questa primavera, perché non cominciare a sceglierlo? Per noi i pantaloni baggy di Imperial, a €70 sono un super sì. #NuancePervinca

(Credits: iBlues)

iBlues, il giovane brand della catena Max Mara, ha in collezione pantaloni dal taglio pulito e perfetto, come questi neri a €99. #MustHave

(Credits: H&M)

I power pants da lavoro di H&M li trovate sul sito e noi negozi a €29,99, un prezzo davvero imbattibile per un modello dall'allure semplicemente impeccabile! #BossPants