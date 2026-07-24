Il principe Harry e Meghan Markle hanno portato i figli, Archie e Lilibet, in visita alla casa d'infanzia della principessa Diana
L'ultima volta che Archie e Lilibet erano stati nel Regno Unito era il 2022. Per questo motivo le fotografie condivise da Meghan Markle nelle ultime ore hanno attirato subito l'attenzione dei fan della royal family.
Tra le immagini della loro vacanza europea, pubblicate su Instagram, ce n'è infatti una particolarmente significativa: il principe Harry cammina lungo un viale alberato insieme ai figli, Archie e Lilibet, mentre lui e il primogenito tengono in mano due grandi mazzi di fiori. Sullo sfondo, il verde della campagna inglese.
Secondo People e altri media britannici, lo scatto sarebbe stato realizzato ad Althorp House, la storica tenuta della famiglia Spencer nel Northamptonshire, dove la principessa Diana trascorse gran parte della sua adolescenza e dove oggi si trova anche la sua tomba, collocata su un'isola al centro dell'Oval Lake. Un luogo profondamente simbolico per il principe Harry, che avrebbe voluto condividerlo anche con i suoi figli.
Il post, accompagnato dalla semplice didascalia "Summer Holiday", raccoglie diversi momenti della vacanza europea dei Sussex: giornate al mare, giochi in piscina, passeggiate e cene in famiglia. Ma è proprio l'immagine ad Althorp ad aver emozionato maggiormente il pubblico, perché racconta un gesto intimo e ricco di significato.
(Continua sotto la foto)
© Riproduzione riservata