Un viaggio per far conoscere Archie e Lilibet alla loro nonna Diana

Per Harry, il legame con la madre è sempre stato centrale, e negli anni il duca di Sussex ha raccontato più volte il desiderio di mantenere vivo il ricordo di Lady Diana anche attraverso i figli.

Secondo quanto riportato da People, durante il soggiorno britannico il principe Harry, Meghan Markle e i loro figli, Archie e Lilibet, sono stati ospiti di Charles Spencer, fratello della principessa Diana e attuale proprietario di Althorp. La visita avrebbe offerto ai due bambini l'occasione di conoscere uno dei luoghi più importanti della storia familiare del padre e, probabilmente, di rendere omaggio alla nonna lasciando i fiori che compaiono nelle fotografie condivise da Meghan.

Non si tratta della prima volta che Meghan Markle visita la tenuta. Harry l'aveva infatti già accompagnata ad Althorp nel 2022, in occasione del venticinquesimo anniversario della morte di Diana. Questa, però, è la prima visita documentata insieme ad Archie e Lilibet, che finora non avevano mai avuto l'opportunità di vedere il luogo dove la loro nonna è cresciuta e dove oggi riposa.

Il viaggio nel Regno Unito ha avuto anche un altro significato importante. Sempre secondo People, la famiglia Sussex avrebbe approfittato dell'occasione per rivedere re Carlo III e la regina Camilla: sarebbe stato il primo incontro tra il sovrano e i nipoti dal 2022. Un piccolo passo verso un riavvicinamento familiare che, almeno sul fronte di Harry e del padre, sembra essersi lentamente riaperto.

Quanto ad Althorp, resta uno dei luoghi più iconici legati alla figura di Diana. La tenuta appartiene alla famiglia Spencer da oltre cinque secoli ed è il posto in cui la principessa trascorse gli anni dell'adolescenza prima del matrimonio con l'allora principe Carlo. Oggi rappresenta non solo la sua dimora d'infanzia, ma anche uno spazio di memoria e raccoglimento che Harry continua a considerare profondamente personale.