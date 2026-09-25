Pantaloni avorio in autunno? Perché no! Ecco i modelli da tenere d’occhio durante la prossima sessione di shopping.

È arrivata allo show mano nella mano con il nuovo fidanzato, l’artista newyorkese Jason Bard Yarmosky, e la prima cosa che abbiamo notato (oltre al suo sorriso smagliante) è stato il suo look easy-chic: avete visto Katie Holmes in front row da Tod’s?

L’attrice, appena arrivata a Milano per gli impegni della Fashion Week, ha sfoggiato la combo perfetta per le prime giornate d’autunno.

Per assistere alla sfilata SS27 del brand, infatti, l’ex Joey di Dawson’s Creek ha optato per un outfit dai toni neutri tanto semplice quanto raffinato che ci ha ricordato quanto i pantaloni avorio possano rivelarsi degli ottimi alleati anche in questo periodo dell’anno.

***L'autunno chiama e i cargo pants rispondono: i modelli più cool per la nuova stagione***

Perché lasciarli nel fondo dell’armadio alla fine dell’estate! Un paio di pantaloni declinati in questa tonalità di bianco così delicata e sofisticata, possono tranquillamente trovare spazio anche nel guardaroba autunnale.

E il segreto per riuscire a sfruttare al massimo tutto il loro potenziale è uno solo: fare come Katie Holmes e abbinarli nel modo giusto.

In questo caso, lei ne ha scelti un paio a gamba larga e li ha mixati ad alcuni pezzi cult della stagione: una t-shirt bianca in cotone e un trench color cammello. A completare il look, invece, delle stringate nere dal finish lucido e una borsa a mano en pendant.

Vedendo il suo look anche a voi è venuta voglia di aggiungere alla vostra shopping list almeno un paio di pantaloni avorio da sfruttare fino alla fine dell’autunno?

Se si, ecco una mini selezione di modelli che potrebbe fare giusto al caso vostro.

Pantaloni avorio: 7 modelli da puntare in questa stagione

THE FRANKIE SHOP Pantaloni a pieghe a gamba ampia

Credits: farfetch.com

H&M Pantaloni bootcut in twill

Credits: 2.hm.com

FORTE FORTE Pantaloni in jacquard a vita alta

Credits: forte-forte.com

DONDUP Pantaloni avorio dal fondo svasato

Credits: farfetch.com

MOSCHINO Pantaloni a vita alta e gamba dritta

Credits: farfetch.com

EMME Pantaloni in raso stretch

Credits: it.emme.it

COS Pantaloni a gamba dritta con drappeggio

Credits: cos.com

Foto: GettyImage