Pratico, chic e incredibilmente versatile da mattina a sera. Che sia nel classico beige oppure declinato sulle calde nuance del cioccolato o del burgundy, il trench si riconferma l'alleato di stile di cui non possiamo (e non vogliamo!) proprio fare a meno

Se dovessimo stilare una classifica dei capi senza cui le mezza stagioni semplicemente non avrebbero senso, al primo posto ci sarebbe senza alcun dubbio lui: il trench.

Capospalla passe-partout per eccellenza, sopravvive alle mode, alle tendenze passeggere e persino al meteo imprevedibile dell'autunno (ma anche della primavera), confermandosi l'alleato di stile più fedele su cui possiamo contare.

Sarà per quell'allure un po' "cinematografica" (come dimenticare le grandi dive del passato che lo sfoggiavano nei film più iconici di cui abbiamo memoria), sarà per quell'inimitabile capacità di far sembrare curato anche l'outfit più easy e "improvvisato", ma indossare un trench significa puntare su un'eleganza immediata e senza sforzo.

La qualità che lo rende unico? La versatilità che lo rende perfetto da mattina a sera.

Di giorno si abbina facilmente a jeans e sneakers o mocassini, gettato con disinvoltura sopra una felpa o un dolcevita per affrontare la routine cittadina. Di sera cambia volto: basta stringere la cintura in vita, sostituire le scarpe basse con delle slingback raffinate o un paio di stivali affilati, ed è subito pronto un look glam e sofisticato, per un aperitivo o una cena last minute.

Per l'autunno 2026, i grandi classici convivono con interpretazioni più originali, capaci di conquistare anche i gusti più esigenti. Se il beige resta la palette rassicurante da avere sempre nell'armadio, la nuova stagione lascia spazio anche a sfumature calde ed avvolgenti come il nocciola, il tabacco e il color biscotto.

I toni scuri si confermano un'ottima alternativa al classico impermeabile: dal nero essenziale, alle ricche declinazioni del cioccolato e del burgundy, che sulle silhouette corte regalano un tocco grintoso e inaspettato.

Persino i materiali si evolvono, spaziando dalla morbidezza avvolgente del suede alle texture "performanti", pensate per chi non rinuncia allo stile neanche sotto la pioggia battente.

Lungo e fluido oppure corto e strutturato, il trench non è solo un acquisto di stagione: è una promessa di stile a cui, ammettiamolo, non abbiamo nessuna intenzione di rinunciare.

Trench: i modelli immancabili nel guardaroba autunnale

Trench con mantella, ZARA

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Trench in suede cioccolato, RESERVED

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Trench monopetto, THE FRANKIE SHOP

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Trench nero, COS

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Trench beige corto, BERSHKA

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Trench anti-vento e pioggia realizzato in softshell stretch, JEANNE BARET

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Trench con fodera a quadretti, MANGO

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Trench lungo morbido, MONKI

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Trench corto, BURBERRY

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Trench doppiopetto color nocciola, & OTHER STORIES

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