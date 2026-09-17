Vi presentiamo i modelli di pantaloni cargo di cui fare incetta prima dell'arrivo del freddo. Pronte allo shopping?

Con l’autunno tornano anche i cargo pants. Ebbene sì: il gorpcore e la tendenza utility non sembrano avere alcuna intenzione di abbandonarci. Una fortuna, quindi, per tutte le amanti dei look più comfy, pratici e dall’allure outdoor.

Complice il ritorno del freddino e di quegli immaginari montanari che ci fanno venire voglia di programmare subito la prossima escursione, con tanto di tappa in uno di quegli chalet con spa, anche il nostro guardaroba inizia ad adattarsi al clima in arrivo.

E se da un lato, come abbiamo già approfondito, l’autunno ci permetterà finalmente di sperimentare con uno stile ricercato e poliedrico, fatto di pizzi, dettagli romantici, perline e animalier, dall’altro torna anche il piacere di indossare qualcosa di comodo, funzionale e che ci faccia sentire stylish anche a contatto con la natura.

Non di meno, una delle tendenze più ricercate del momento sui social come Pinterest e Instagram è proprio quella della Mountain Girl, fra ispirazioni e outfit che, da qui all’inverno inoltrato, ruberemo a non finire.

Ma non solo: i cargo pants non richiamano esclusivamente un immaginario gorpcore e, come ci hanno dimostrato le trendsetter negli ultimi tempi, questi pantaloni sanno trasformarsi in un capo estremamente versatile, capace di adattarsi a qualsiasi outfit ed estetica.

Dalle mise che si rifanno alla cultura hip-hop, dalla quale i cargo arrivano d’altronde, fino agli outfit che li rendono i protagonisti di look minimal e dal sapore anni ’90, senza lasciare indietro sperimentazioni a metà strada tra il casual e l’elegante..tutto è possibile.

E proprio a questo proposito, ecco una selezione dei modelli di cui fare incetta immediatamente, per affrontare l’autunno in pieno stile!

Cargo pants: i modelli per l'autunno 2026

Pantaloni cargo RESERVED

Credits: reserved.com

Pantaloni cargo Navan THE FRANKIE SHOP

Credits: eu.thefrankieshop.com

Pantaloni cargo in cotone e seta LOEWE

Credits: loewe.com

Cargo MANGO

Credits: mango.com

Cargo con cintura H&M

Credits: hm.com

Cargo PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Cargo STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Cargo COS

Credits: cos.com

Cargo con laccetti BERSHKA

Credits: bershka.com

Cargo ZARA

Credits: zara.com