Tra passerelle e red carpet, le star reinterpretano i codici dello proprio stile con look che raccontano storie, tra cinema ed eleganza. Ecco la nostra selezione con i look più belli della settimana

Questa settimana i red carpet parlano chiaro: lo stile è un gioco sempre più personale, fatto di dettagli che raccontano chi sei. Tra première, eventi esclusivi e appuntamenti moda, le celebrities, in particolar modo Zendaya e Katie Holmes si sono divertite a mixare eleganza e carattere, puntando su look che hanno colpito tutte noi. Il risultato? Look da copiare subito (o almeno da salvare tra le ispirazioni).



Zendaya: desert mood, ma couture

Zendaya inaugura il suo nuovo press tour con un look che è già dichiarazione d’intenti. A CinemaCon 2026 infatti, l’attrice porta in scena un outfit firmato Schiaparelli che dialoga apertamente con l’universo di Dune: Part Three.

La costruzione sartoriale dell'abito, così scolpita e stratificata, crea un effetto visivo che ricorda superfici in movimento, quasi dune modellate dal vento. È proprio qui che il sodalizio tra moda e cinema continua a evolversi: invece di replicare elementi già visti, il look rielabora i riferimenti, trasformandoli in qualcosa di nuovo. Questo secondo noi, dimostra che anche dopo più capitoli c’è ancora spazio per sorprendere.



Katie Holmes: mimalismo luminoso



Alla première newyorkese del documentario dedicato a Brunello Cucinelli, ospitata al David H. Koch Theater, Katie Holmes conferma il suo talento nel rendere sofisticato anche il più semplice degli abbinamenti.

Il suo look gioca sul contrasto: una camicia bianca essenziale incontra una gonna lunga di paillettes dalla linea a sirena, creando un equilibrio (che noi amiamo) tra rigore e brillantezza. La parte superiore, volutamente più rilassata, riporta tutto a una dimensione quotidiana e accessibile.

A completare la lista delle best dressed della settimana ci pensano altri nomi che non passano certo inosservati: da Lily Collins, che continua a giocare con texture e silhouette sofisticate, a una serie di look che confermano come il vero trend sia l’espressione personale.

Tra ritorni di tessuti ricchi, dettagli luminosi e styling sempre più studiati, la moda delle star si conferma terreno di sperimentazione continua. E se quelli di Zendaya e Katie Holmes sono solo alcuni dei look più riusciti, non resta che continuare a leggere per scoprire tutta la selezione delle Best Dressed of the Week!



Zendaya, Katie Holmes e tutte le altre Best Dressed of the Week!



Zendaya in SCHIAPARELLI Ready-To-Wear Fall Winter 2026/27 by Daniel Roseberry

Credits: Getty Images

Katie Holmes in BRUNELLO CUCINELLI

Credits: Getty Images

Rosamund Pike in BURBERRY FALL 2026

Credits: Getty Images

Anne Hathaway in LEVER COUTURE, pumps CHRISTIAN LOUBOUTIN e gioielli BVLGARI

Credits: Getty Images

Rachel Zegler in TAMARA RALPH SPRING 2026 COUTURE e pumps JIMMY CHOO

Credits: Getty Images

Sandra Bullock in GABRIELA HEARST RESORT 2026

Credits: Getty Images

Lily Collins in BALENCIAGA FALL 2026

Credits: Getty Images

Mandy Moore in un completo senape t-shirt e gonna asimmetrica con dettaglio e sandali abbinati

Credits: Getty Images

Monica Barbaro in ROBERTO CAVALLI PRE-FALL 2026

Credits: Getty Images

Nicole Kidman in COLLEEN ALLEN SPRING 2026

Credits: Getty Images

Phoebe Dynevor in ATTERSEE

Credits: Getty Images

Michaela Coel in CHANEL

Credits: Courtesy of Press Office