Problema: cosa indossare nella mezza stagione? Soluzione: un paio di pantaloni palazzo comodi, versatili e straordinariamente très chic!

Inutile che dissimuliate, i pantaloni a palazzo stanno bene (quasi) a tutte. Non ci credete? Non solo tendono a snellire la silhouette ma anche a slanciarla (occhio alle scarpe però)!

Infatti, se siete in cerca di un effetto “grattacielo”, per apparire ancora più alte, vi basterà indossare un pantalone a palazzo gessato a righe verticali, perché la riga, non dimentichiamo, può trasformarsi in un’alleata perfetta se indossata nel modo giusto.

Anche per quest’anno il modello palazzo è presente un po’ in tutte le collezioni. Per la maggiore ritornano in voga: a vita alta e stretta da abbinare a una maxi cintura; bottoni laterali decorativi e lavorazioni con eleganti pinces per donare una maggiore dinamicità al taglio dritto.

La palette di colori è estremamente variegata e va dalla classica tinta unita al vivace multicolor declinato su originali fantasie etniche, floreali e japan style.

Ecco perché, un pantalone palazzo è un acquisto strategico e un capo sul quale vale la pena investire. Siete in cerca di inspo? Di seguito troverete i modelli più cool di pantaloni palazzo per la prossima primavera.

BENETTON Pantaloni a palazzo rossi con zip laterale.

Credits: it.benetton.com

ESSENTIEL ANTWERP Pantaloni in tessuto scozzese con laccio in vita.

Credits: essentiel-antwerp.com

FALCONERI Pantaloni a palazzo in seta e cotone.

Credits: it.falconeri.com

MANGO Pantalone verde con pinces e laccio in vita.

Credits: shop.mango.com

MOTIVI Jeans larghi a vita alta con chiusura a bottoni.

Credits: motivi.com

FIORELLA RUBINO Pantaloni verde militare con cintura in vita.

Credits: fiorellarubino.com

iBLUES Pantaloni gessati taglio palazzo.

Credits: iblues.it

ZARA Pantaloni a vita alta di colore fucsia.

Credits: zara.com

INES DE LA FRESSANGE PER UNIQLO Pantaloni eleganti a gamba larga.

Credits: uniqlo.com

L'AUTRE CHOSE Pantaloni denim son spacco laterale.

Credits: lautrechose.com

NENETTE Pantaloni a palazzo rossi modello Eos.

Credits: nenette.it

OLTRE Pantaloni a gamba larga in tessuto stampato.

Credits: oltre.com

PINKO Pantaloni ampi stampa japan.

Credits: pinko.com

WE ARE KINDRED SU ZALANDO Pantaloni larghi con stampa floreale.

Credits: zalando.it